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Гарантии безопасности Украине должна предоставить Европа, — министр финансов США Бессент

18:19, 7 марта 2025
В США уверены, что гарантиями безопасности для Киева должна заниматься Европа.
Гарантии безопасности Украине должна предоставить Европа, — министр финансов США Бессент
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Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что гарантию безопасности для Украины должна дать именно Европа, а не Штаты.

«Владимир Зеленский должен признать, что именно Европа обеспечит гарантии безопасности для Украины», - заявил Бессент в интервью CNBC.

По его словам, ситуация по любому мирному соглашению по прекращению войны России против Украины является «нестабильной».

Как сообщает Sky News, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Лондон готов поддержать Украину, но необходимо сотрудничество с США.

Ранее сообщалось, что США готовы пойти в «ва-банк» и применить санкции против российской энергетики ради прекращения огня в Украине.

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США Европа Украина

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