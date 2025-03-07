Сохраняется ли право на дополнительный отпуск для отца ребенка с инвалидностью после развода

Отец на уровне с матерью имеет право на дополнительный отпуск как работник, имеющий ребенка с инвалидностью, но есть условия.

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Управление инспекционной деятельности в Винницкой области объясняет, имеет ли право разведенный отец ребенка с инвалидностью на дополнительный отпуск.

Указывается, что имеет. Дополнительный отпуск работникам, имеющим детей, предоставляется одному из родителей (матери или отцу).

Отец на уровне с матерью имеет право на дополнительный отпуск как работник, имеющий ребенка с инвалидностью, но при условии, что мать не воспользовалась таким отпуском в соответствующем году.

Однако, если отец лишен родительских прав, он не имеет права на такой отпуск.

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