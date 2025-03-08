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Аренда недвижимости — что нужно знать о налогообложении

07:00, 8 марта 2025
Налоговая отметила, что при начислении дохода от аренды недвижимости необходимо учитывать размер арендной платы, указанный в договоре аренды.
Аренда недвижимости — что нужно знать о налогообложении
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Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, что в соответствии с действующим законодательством Украины, физические лица, которые не являются предпринимателями, но получили доход в 2024 году от сдачи в аренду недвижимого имущества (квартир, домов, комнат, нежилых помещений) другим физическим лицам, обязаны задекларировать этот доход и уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 18% и военный сбор в размере 1,5%.

По итогам календарного года арендодатель должен подать декларацию о имущественном состоянии и доходах по месту своего налогового адреса до 1 мая года, следующего за отчетным (п. 49.18.4 статьи 49 Налогового кодекса Украины). Декларация подается в бумажном или электронном виде.

Существует ли минимальная сумма арендного платежа?

При начислении дохода от аренды недвижимости необходимо учитывать размер арендной платы, указанный в договоре аренды. Этот размер не должен быть ниже минимальной суммы арендного платежа.

Минимальная сумма арендного платежа определяется согласно Методике определения минимальной суммы арендного платежа за недвижимое имущество физических лиц, утвержденной постановлением КМУ от 29.12.2010 г. № 1253 «О утверждении Методики определения минимальной суммы арендного платежа за недвижимое имущество физических лиц», исходя из минимальной стоимости месячной аренды одного квадратного метра общей площади недвижимости с учетом места ее расположения, других функциональных и качественных показателей, которые устанавливаются органом самоуправления села, поселка, города, на территории которых она расположена.

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