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Оренда нерухомості — що потрібно знати про оподаткування

07:00, 8 березня 2025
Податкова зазначила, що при нарахуванні доходу від оренди нерухомості необхідно враховувати розмір орендної плати, зазначений у договорі оренди.
Оренда нерухомості — що потрібно знати про оподаткування
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Головне управління ДПС у Київській області нагадало, що відповідно до чинного законодавства України, фізичні особи, які не є підприємцями, але отримали дохід у 2024 році від надання в оренду нерухомого майна (квартир, будинків, кімнат, нежитлових приміщень) іншим фізичним особам, зобов'язані задекларувати цей дохід та сплатити податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) за ставкою 18% та військовий збір у розмірі 1,5%.

За підсумками календарного року орендодавець має подати декларацію про майновий стан і доходи за місцем своєї податкової адреси до 1 травня року, що настає за звітним (п. 49.18.4 статті 49 Податкового кодексу України). Декларація подається в паперовому або електронному вигляді.

Чи є мінімальна сума орендного платежу?

При нарахуванні доходу від оренди нерухомості необхідно враховувати розмір орендної плати, зазначений у договорі оренди. Цей розмір не повинен бути меншим за мінімальну суму орендного платежу.

Мінімальна сума орендного платежу визначається за Методикою визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, затвердженою постановою КМУ від 29.12.2010р. № 1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», виходячи з мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості з урахуванням місця її розташування, інших функціональних та якісних показників, що встановлюються органом самоврядування села, селища, місця, на території яких вона розташована.

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податкова

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