США готовы пойти в «ва-банк» и применить санкции против российской энергетики ради прекращения огня в Украине

Министр финансов США Скотт Бессент выступил за санкции против России и Ирана.

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Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты без колебаний готовы применить санкции против российской энергетики, если это будет способствовать прекращению огня в войне в Украине. По словам Бессента, санкции будут «использованы явно и агрессивно» для максимального влияния на ситуацию, согласно указаниям президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.

В своем выступлении на Экономическом клубе Нью-Йорка, Бессент подчеркнул, что администрация Трампа продолжает давить на Украину, чтобы она садится за стол переговоров по соглашению о прекращении огня с Россией. Он отметил, что дополнительные санкции могут предоставить США больший рычаг влияния на переговоры.

В то же время, Бессент критиковал администрацию Байдена за недостаточно решительное введение энергетических санкций против России, подчеркивая бессмысленность военной и финансовой помощи Украине без соответствующих санкций.

Министр также анонсировал усиление санкций против Ирана, в частности в отношении нефтяного сектора, и заявил, что США будут активно работать с «региональными сторонами», чтобы ограничить возможности Ирана продвигать свою нефть на международный рынок.

Бессент подчеркнул, что внешняя политика Трампа направлена на обеспечение интересов США на мировой арене, одновременно мотивируя союзников тратить больше на собственную безопасность. Он также отметил, что недавние переговоры с Германией по увеличению военных расходов могут стать важным шагом к укреплению глобальной безопасности.

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