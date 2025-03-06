Практика судов
  1. В Украине

Почему госсекретарь США Рубио вышел к прессе с крестом на лбу

20:16, 6 марта 2025
В Пепельную среду католики рисуют крест из пепла на лбу.
Почему госсекретарь США Рубио вышел к прессе с крестом на лбу
Фото: BBC
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственный секретарь США Марко Рубио появился в эфире с крестом на лбу. Как сообщает BBC, такой символ на лбу связан с католическим обрядом Пепельной среды, отмечаемой в начале Великого поста в Римско-католической церкви. В этом году Пепельная среда пришлась на 5 марта, и именно в этот день католики рисуют крест из пепла на лбу как знак покаяния и духовного очищения.

Рубио, будучи католиком, в очередной раз подтвердил свою веру, пройдя обряд и показав крест на своем лбу, что стало редким явлением для публичных выступлений в католических странах. Как пишет BBC, эксперты предполагают, что такая публичная демонстрация веры может быть частью новой стратегии команды Трампа, которая пытается подчеркнуть свою глубокую религиозность.

Напомним, во время выступления Марко Рубио назвал полномасштабную войну «прокси-войной» между США и РФ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Рубио

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Команды Украины и США возобновили работу – Владимир Зеленский назвал шаги, которые нужны для перемирия

Отсутствие атак на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру, то есть перемирие относительно использования ракет, бомб и дальнобойных дронов, и второе – перемирие на воде, то есть прекращением военных операций в Черном море – Владимир Зеленский назвал начальные шаги для перемирия.

Лидеры ЕС могут добавить к финальному коммюнике жесткую формулировку, что вступление Украины в ЕС до 2030 года является важной гарантией безопасности

Лидеры ЕС могут добавить такое жесткое формулирование, указав, что «вступление Украины в ЕС является важной гарантией безопасности для будущего Украины, европейский интерес заключается в том, чтобы ускорить интеграцию Украины в ЕС на основе согласованных принципов и критериев, но не позднее 2030 года».

Кандидаты на должность члена ВККС по судейской квоте – полный список претендентов

На единственную вакантную должность члена ВККС претендуют 13 судей и судей в отставке.

Задание – посадить обе стороны за стол переговоров – Кит Келлог

Спецпредставитель Кит Келлог выступил на Совете по международным отношениям относительно видения США, как может закончиться война.

Судью-блогера язык довел до Высшего совета правосудия

У судьи Дмитрия Кривенко, известного также как «Дмитрий Липовецкий», возникли проблемы из-за высказываний на YouTube.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Єремейчук
    Сергій Єремейчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Галина Діброва
    Галина Діброва
    член Ради суддів України, суддя Південно-західного апеляційного господарського суду