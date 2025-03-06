Почему госсекретарь США Рубио вышел к прессе с крестом на лбу

В Пепельную среду католики рисуют крест из пепла на лбу.

Фото: BBC

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Государственный секретарь США Марко Рубио появился в эфире с крестом на лбу. Как сообщает BBC, такой символ на лбу связан с католическим обрядом Пепельной среды, отмечаемой в начале Великого поста в Римско-католической церкви. В этом году Пепельная среда пришлась на 5 марта, и именно в этот день католики рисуют крест из пепла на лбу как знак покаяния и духовного очищения.

Рубио, будучи католиком, в очередной раз подтвердил свою веру, пройдя обряд и показав крест на своем лбу, что стало редким явлением для публичных выступлений в католических странах. Как пишет BBC, эксперты предполагают, что такая публичная демонстрация веры может быть частью новой стратегии команды Трампа, которая пытается подчеркнуть свою глубокую религиозность.

Напомним, во время выступления Марко Рубио назвал полномасштабную войну «прокси-войной» между США и РФ.

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