Чому держсекретар США Рубіо вийшов до преси з хрестом на лобі

В Попільну середу католики малюють хрест із попелу на лобі.

Фото: BBC

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Державний секретар США Марко Рубіо з’явився в ефірі з хрестом на лобі. Як повідомляє BBC, такий символ на лобі пов'язаний з католицьким обрядом Попільної середи, що відзначається на початку Великого посту в Римо-католицькій церкві. Цього року Попільна середа припала на 5 березня, і саме в цей день католики малюють хрест із попелу на лобі як знак покаяння та духовного очищення.

Рубіо, будучи католиком, вчергове підтвердив свою віру, пройшовши обряд і показавши хрест на своєму лобі, що стало рідкісним явищем для публічних виступів у католицьких країнах. Як пише BBC, експерти припускають, що така публічна демонстрація віри може бути частиною нової стратегії команди Трампа, яка намагається підкреслити свою глибоку релігійність.

Нагадаємо, під час виступу Марко Рубіо назвав повномасштабну війну «проксі-війною» між США і РФ.

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