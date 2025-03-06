Делегація США зустрінеться з українськими посадовцями у Саудівській Аравії – Fox News

Марко Рубіо, Джон Віткофф та Майк Волц зустрінуться з Андрієм Єрмаком.

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У вівторок, 11 березня, у Ер-Ріяді відбудеться зустріч між держсекретарем США Марко Рубіо, спецпосланником США з питань України Джоном Віткоффом та радником президента США з національної безпеки Майком Волцом з українською делегацією, до складу якої входить голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Цю інформацію повідомила кореспондентка Fox News.

Президент України Володимир Зеленський, у свою чергу, анонсував відновлення співпраці між Україною та США, заявивши, що очікує «змістовну зустріч» з американськими лідерами вже наступного тижня.

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