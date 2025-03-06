Делегация США встретится с украинскими чиновниками в Саудовской Аравии – Fox News

Марко Рубио, Джон Уиткофф и Майк Волц встретятся с Андреем Ермаком.

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Во вторник, 11 марта, в Эр-Рияде состоится встреча между госсекретарем США Марко Рубио, спецпосланником США по вопросам Украины Джоном Уиткоффом и советником президента США по национальной безопасности Майком Волцом с украинской делегацией, в состав которой входит глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Эту информацию сообщила корреспондент Fox News.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, анонсировал возобновление сотрудничества между Украиной и США, заявив, что ожидает «содержательную встречу» с американскими лидерами уже на следующей неделе.

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