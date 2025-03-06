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Команды Украины и США возобновили работу – Владимир Зеленский назвал шаги, которые нужны для перемирия

19:45, 6 марта 2025
Отсутствие атак на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру, то есть перемирие относительно использования ракет, бомб и дальнобойных дронов, и второе – перемирие на воде, то есть прекращением военных операций в Черном море – Владимир Зеленский назвал начальные шаги для перемирия.
Команды Украины и США возобновили работу – Владимир Зеленский назвал шаги, которые нужны для перемирия
Фото: ОП
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Для установления перемирия нужно сделать начальные шаги. Об этом отметил Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта во время выступления на заседании Европейского совета. Напомним, что лидеры ЕС собрались, чтобы обсудить усиление обороноспособности как Европы, так и Украины.

Зеленский сообщил, что команды Украины и США возобновили работу. «Надеемся на содержательную встречу на следующей неделе» – подчеркнул он.

Отметим, что старший корреспондент Fox News в Белом доме Жаки Генрих сообщила, что встреча между командами Украины и США может состояться в Эр-Рияде 11 марта. С американской стороны, по ее словам, будут «Рубио, Виткофф, Волц».

Итак, как отметил Зеленский в своем выступлении, «Украина не только готова сделать необходимые шаги для мира, но мы также предлагаем, какими должны быть эти шаги».

«Сейчас мы видим несколько шагов.

Все должны убедиться, что Россия, как единственный источник этой войны, признает необходимость ее завершения. Это можно доказать двумя видами тишины, которые легко установить и контролировать, а именно: отсутствием атак на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру, то есть перемирием относительно использования ракет, бомб и дальнобойных дронов, и вторым – перемирием на воде, то есть прекращением военных операций в Черном море» – отметил Зеленский.

Следующий шаг – это базовое доверие к обстоятельствам, в которых проходят переговоры.
А именно, как отметил он, «всем нам нужно почувствовать, что россияне нас не обманывают».

Освобождение пленных может стать средством установления базового доверия.

«И это должно основываться на понимании того, что любое перемирие и любая форма мер по укреплению доверия может быть лишь прологом к полному и справедливому урегулированию, к всеобъемлющему соглашению о гарантиях безопасности и прекращении войны» – подчеркнул он.

Кроме того, по словам Зеленского, на данный момент по непонятным причинам заблокирована работа по переговорным разделам относительно членства Украины в ЕС. «На данный момент работа над кластерами фактически заблокирована без каких-либо рациональных причин. Нам нужен здравый смысл, нам нужно разблокировать работу над кластерами, и это можно сделать на уровне руководства» – отметил Президент Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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США Владимир Зеленский

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Команды Украины и США возобновили работу – Владимир Зеленский назвал шаги, которые нужны для перемирия

Отсутствие атак на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру, то есть перемирие относительно использования ракет, бомб и дальнобойных дронов, и второе – перемирие на воде, то есть прекращением военных операций в Черном море – Владимир Зеленский назвал начальные шаги для перемирия.

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