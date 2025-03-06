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Белый дом хочет связать соглашение по полезным ископаемым с требованиями к Киеву взять на себя обязательства по быстрому прекращению огня – Bloomberg

19:41, 6 марта 2025
Как пишет Bloomberg, США давят на Украину относительно быстрого прекращения огня в обмен на сделку о полезных ископаемых.
Белый дом хочет связать соглашение по полезным ископаемым с требованиями к Киеву взять на себя обязательства по быстрому прекращению огня – Bloomberg
Фото: ukrinform
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Президент США Дональд Трамп стремится связать соглашение между Вашингтоном и Киевом по полезным ископаемым с требованием к Украине согласиться на быстрое прекращение огня с Россией. Об этом сообщают источники, знакомые с ходом переговоров.

По информации Bloomberg, администрация Трампа дала понять, что готова финализировать замороженное соглашение по полезным ископаемым, если Президент Украины Владимир Зеленский согласится на четкий план прекращения боевых действий и переговоры с Москвой. Это стало ключевой причиной задержки подписания соглашения, несмотря на публичные заявления обеих сторон о готовности к сотрудничеству.

Некоторые источники предполагают, что соглашение может быть принято уже в ближайшие дни, однако другие предостерегают, что позиция Трампа может измениться, учитывая его непредсказуемость.

Отмечается, что США усилили давление на Киев, приостановив военную помощь и отключив Украину от обмена разведданными. Напомним, Рустем Умеров заявил, что Украина работает над альтернативными источниками разведданных.

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан в назвал действия США «давлением и шантажом». «Никогда, никогда по моему опыту мы не прекращали передачу разведданных по политическим причинам», - подчеркнул он.

Кроме того, издание отмечает, что параллельно с давлением на Киев, американские представители ведут переговоры с Россией, однако непонятно, настаивают ли они на уступках со стороны Кремля. Администрация Трампа намекает, что мирное соглашение может потребовать от Украины территориальных уступок и отказа от членства в НАТО.

Европейские лидеры, в частности Великобритания, выступают против таких условий. Премьер Кир Стармер заявил, что ждать соглашения - большая ошибка. «Боевые действия продолжаются, и большая ошибка считать, что все, что нужно сделать, - это просто ждать соглашения», - подчеркнул он.

Пока что Белый дом не предоставил официальных комментариев по этим заявлениям.

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США Дональд Трамп Владимир Зеленский

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