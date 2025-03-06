Трамп стремился к нейтралитету, Зеленский – поддержке – Кэллог о причинах спора

Кэллог объяснил спор между Зеленским и Трампом разными целями лидеров.

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Спор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом возник из-за несовпадения их целей во время переговоров. Такое мнение высказал спецпредставитель президента США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог во время дискуссии Совета по международным отношениям «Обеспечение будущего Украины».

«Случилось так, что два лидера национальных государств пришли на встречу с целями, которые явно не согласовывались друг с другом, и публично был виден разрыв между целями двух администраций. Президент Зеленский подошел к этой встрече с президентом Трампом как к попытке заставить Соединенные Штаты подписать соглашение о постоянном финансировании Украины, что даст Украине преимущество над Россией», - отметил Келлог.

Он также добавил, что Зеленский ожидал, что Трамп публично поддержит Украину в противостоянии с Россией. Однако, по словам Келлога, Трамп стремился сохранить роль «объективного собеседника» и не рассматривал вопрос в контексте преимущества одной стороны над другой.

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