Трамп прагнув нейтралітету, Зеленський – підтримки – Келлог про причини суперечки

Келлог пояснив суперечку між Зеленським і Трампом різними цілями лідерів.

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Суперечка між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом виникла через розбіжність їхніх цілей під час переговорів. Таку думку висловив спецпредставник президента США з питань України та РФ Кіт Келлог під час дискусії Ради з міжнародних відносин «Забезпечення майбутнього України».

«Сталося так, що два лідери національних держав прийшли на зустріч з цілями, які явно не узгоджувалися одна з одною, і публічно було видно розрив між цілями двох адміністрацій. Президент Зеленський підійшов до цієї зустрічі з президентом Трампом як до спроби змусити Сполучені Штати підписати угоду про постійне фінансування України, що дасть Україні перевагу над Росією», – зазначив Келлог.

Він також додав, що Зеленський очікував, що Трамп публічно підтримає Україну у протистоянні з Росією. Однак, за словами Келлога, Трамп прагнув зберегти роль «об'єктивного співрозмовника» і не розглядав питання у контексті переваги однієї сторони над іншою.

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