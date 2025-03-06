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Лідери ЄС запропонували Україні відновити потік російського трубопровідного газу – Politico

19:17, 6 березня 2025
ЄС обговорює можливість відновлення транзиту російського газу для компромісу зі Словаччиною.
Лідери ЄС запропонували Україні відновити потік російського трубопровідного газу – Politico
Фото: theguardian
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Європейські лідери розглядають можливість відновлення постачання російського газу через Україну як частину компромісної угоди, щоб уникнути вето Словаччини на підтримку України. Про це йдеться в проєкті спільної заяви, яку планують опублікувати після саміту Європейської ради у Брюсселі, повідомляє Politico.

Згідно з документом, Європейська комісія, Словаччина та Україна мають «активізувати зусилля щодо пошуку реальних рішень питання газового транзиту, включаючи його відновлення». Це доповнення до підсумкових висновків Ради з’явилося в обмін на згоду прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо не блокувати загальний текст угоди щодо підтримки України.

Фіцо, відомий своїми проросійськими заявами, наполягав на продовженні угоди про транзит газу між Росією та Україною, термін якої завершився наприкінці минулого року. Він також критикував ЄС за недостатню підтримку його позиції та навіть погрожував припинити постачання електроенергії Україні.

Президент України Володимир Зеленський, який особисто бере участь у саміті, раніше категорично відкинув можливість відновлення транзиту російського газу.

«Ми не будемо продовжувати транзит російського газу», – заявив Зеленський перед закінченням угоди, додаючи: «ми не дозволимо їм заробляти додаткові мільярди на нашій крові».

Раніше повідомлялося, що Словаччина зупиняє будь-яку допомогу Україні, вимагаючи відновлення транзиту газу через Україну.

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ЄС Володимир Зеленський газ Словаччина

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