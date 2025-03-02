Словаччина зупиняє будь-яку допомогу Україні, — Фіцо

Словацький прем'єр Роберт Фіцо додав, що Словаччина вимагає відновлення транзиту газу через Україну.

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Словаччина не підтримуватиме Україну ні фінансово, ні військово в протистоянні агресії РФ. Про це заявив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо у Facebook.

Фіцо назвав "нереалістичною" стратегію миру за допомогою сили. На його думку, вона має бути виправданням продовження війни в Україні.

"Словацька Республіка не підтримає Україну ні фінансово, ні військовим чином для продовження війни. Якщо інші так вчинять, ми будемо поважати це", - сказав Фіцо.

За його словами, Словаччина до кінця саміту ЄС (6 березня 2025 року) запропонує необхідність негайного припинення вогню.

"Як висновки саміту ЄС (6 березня 2025 року) Словаччина пропонує, зокрема, необхідність негайного припинення вогню (незалежно від моменту досягнення остаточної мирної угоди)", – додав він.

Також Словаччина вимагає, щоб до висновків саміту прямо входила вимога щодо відновлення транзиту газу через Україну до Словаччини й Західної Європи.

"Якщо саміт не буде зважати на те, що є й інші думки, крім простого продовження війни, Європейська рада може не домовитися про висновки щодо України в четвер", – заявив Фіцо.

Водночас він наголосив, що Словаччина визнає необхідність підвищення обороноздатності Європи.

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