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Словакия останавливает любую помощь Украине, — Фицо

14:46, 2 марта 2025
Словацкий премьер Роберт Фицо добавил, что Словакия требует возобновления транзита газа через Украину.
Словакия останавливает любую помощь Украине, — Фицо
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Словакия не будет поддерживать Украину ни финансово, ни военно в противостоянии агрессии РФ. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в Facebook.

Фицо назвал "нереалистичной" стратегию мира с помощью силы. По его мнению, оно должно быть оправданием продолжения войны в Украине.

"Словацкая Республика не поддержит Украину ни финансово, ни военным образом для продолжения войны. Если другие так поступят, мы будем уважать это", - сказал Фицо. 

По его словам, Словакия до конца саммита ЕС (6 марта 2025 г.) предложит необходимость немедленного прекращения огня.

"Как выводы саммита ЕС (6 марта 2025 года) Словакия предлагает, в частности, необходимость немедленного прекращения огня (независимо от момента достижения окончательного мирного соглашения)", - добавил он.

Также Словакия требует, чтобы в заключение саммита прямо входило требование о возобновлении транзита газа через Украину в Словакию и Западную Европу.

"Если саммит не будет учитывать, что есть и другие мнения, кроме простого продолжения войны, Европейский совет может не договориться о выводах по Украине в четверг", – заявил Фицо.

В то же время он отметил, что Словакия признает необходимость повышения обороноспособности Европы.

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