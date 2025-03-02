Члены ЕС не могут прийти к единству в вопросе выделения дополнительной финансовой помощи Украине, — NYT

Представители стран-членов ЕС не могут прийти к единству в вопросе выделения дополнительных денег Украине, пишет New York Times.
Против нового пакета помощи выступает, как минимум, Венгрия, сообщает газета.
Другой проблемой в Евросоюза является увеличение военных расходов, которое обычно требует сокращения средств, выделяемых правительствами стран-членов ЕС на здравоохранение и социальную сферу.
"Это проблематично, к примеру, для Германии, Франции и Бельгии", — пишет издание.
Кроме того, в Словакии заявили, что не будет поддерживать Украину в военном плане.
Отмечается, что последние годы страны ЕС увеличивают свои военные расходы: в прошлом году они потратили на 30 процентов больше, чем в 2021 году. Однако некоторые страны НАТО все еще не достигли цели, согласно которой члены альянса должны тратить 2 процента или более своего валового внутреннего продукта на оборону.
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