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Члены ЕС не могут прийти к единству в вопросе выделения дополнительной финансовой помощи Украине, — NYT

14:08, 2 марта 2025
Против нового пакета помощи выступает Венгрия.
Члены ЕС не могут прийти к единству в вопросе выделения дополнительной финансовой помощи Украине, — NYT
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Представители стран-членов ЕС не могут прийти к единству в вопросе выделения дополнительных денег Украине, пишет New York Times.

Против нового пакета помощи выступает, как минимум, Венгрия, сообщает газета.

Другой проблемой в Евросоюза является увеличение военных расходов, которое обычно требует сокращения средств, выделяемых правительствами стран-членов ЕС на здравоохранение и социальную сферу.

"Это проблематично, к примеру, для Германии, Франции и Бельгии", — пишет издание.

Кроме того, в Словакии заявили, что не будет поддерживать Украину в военном плане.

Отмечается, что последние годы страны ЕС увеличивают свои военные расходы: в прошлом году они потратили на 30 процентов больше, чем в 2021 году. Однако некоторые страны НАТО все еще не достигли цели, согласно которой члены альянса должны тратить 2 процента или более своего валового внутреннего продукта на оборону.

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