США хотят видеть американца во главе Ватикана – СМИ

Консервативный кардинал Рэймонд Берк – вероятный кандидат на пост Папы.

Фото: BILD

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Администрация Дональда Трампа, вероятно, заинтересована в том, чтобы следующим Папой Римским стал американский кардинал Рэймонд Берк. Об этом сообщает BILD, ссылаясь на источники, приближенные к Белому дому.

Спор между Ватиканом и американскими политиками обострился после того, как Папа Франциск, за несколько дней до госпитализации из-за тяжелой пневмонии, направил послание Трампу и сенатору Джей Д. Вэнсу, подчеркивая важность уважения и любви к людям. В ответ католик Вэнс резко отреагировал, а бывший глава пограничной службы США Том Хоман заявил, что Папа должен «заниматься своими делами».

Кардинал Берк, которого якобы поддерживают сторонники Трампа, известен своей критикой миграционной политики и консервативными взглядами. Он долгое время находился в оппозиции к Папе Франциску, который в свою очередь всегда сосредотачивал внимание на защите бедных и угнетенных.

За всю историю Католической церкви ни один американец не занимал должность Папы. Традиционно эту роль выполняли европейцы, преимущественно итальянцы.

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