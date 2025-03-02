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НАТО может доживать свои «последние дни» — экс-командующий Альянсом

13:32, 2 марта 2025
Бывший главнокомандующий НАТО предупреждает о возможном распаде Альянса, зато Европа может создать новый военный союз.
НАТО может доживать свои «последние дни» — экс-командующий Альянсом
Фото: Telegraph
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Бывший Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО, адмирал Джеймс Ставридис, предупредил, что Альянс может приближаться к своему завершению, поскольку США демонстрируют нестабильную приверженность к трансатлантическому партнерству. Об этом пишет Telegraph.

Ставридис, который возглавлял командование НАТО в Европе в 2009-2013 годах, предположил, что мир может стать свидетелем «последних дней» НАТО и создания новой структуры - «Организации европейского договора».

«Мы можем смотреть на последние дни НАТО», - подчеркнул адмирал. Он отметил, что раскол между США и их союзниками может иметь серьезные последствия: «Это вопрос интуиции относительно того, кого вы собираетесь поддерживать? Демократия под ударом, или вы собираетесь поддерживать диктатора в Москве?», - сказал Ставридис, добавляя: «Это вобьет клин глубоко в сердце альянса, и он будет кровоточить за пределы Украины - относительно того, можно ли Соединенным Штатам доверять как партнеру. Мы можем увидеть конец НАТО и начало того, что можно было бы назвать Организацией европейского договора».

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НАТО Европа

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