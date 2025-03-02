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НАТО може доживати свої «останні дні» — екскомандувач Альянсу

13:32, 2 березня 2025
Колишній головнокомандувач НАТО попереджає про можливий розпад Альянсу, натомість Європа може створити новий військовий союз.
НАТО може доживати свої «останні дні» — екскомандувач Альянсу
Фото: Telegraph
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Колишній Верховний головнокомандувач об’єднаними збройними силами НАТО, адмірал Джеймс Ставрідіс, попередив, що Альянс може наближатися до свого завершення, оскільки США демонструють нестабільну прихильність до трансатлантичного партнерства. Про це пише Telegraph.

Ставрідіс, який очолював командування НАТО в Європі у 2009–2013 роках, припустив, що світ може стати свідком «останніх днів» НАТО та створення нової структури — «Організації європейського договору».

«Ми можемо дивитися на останні дні НАТО», — наголосив адмірал. Він зазначив, що розкол між США та їхніми союзниками може мати серйозні наслідки: «Це питання інтуїції щодо того, кого ви збираєтеся підтримувати? Демократія під ударом, чи ви збираєтеся підтримувати диктатора в Москві?», – сказав Ставрідіс, додаючи: «Це вб'є клин глибоко в серце альянсу, і він буде кровоточити за межі України — щодо того, чи можна Сполученим Штатам довіряти як партнеру. Ми можемо побачити кінець НАТО та початок того, що можна було б назвати Організацією європейського договору».

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НАТО Європа

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