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Стармер на саміті планує закликати Зеленського до налагодження відносин з Трампом

13:20, 2 березня 2025
Стармер: Україні потрібні дії, а не твіти – підтримка має бути реальною.
Стармер на саміті планує закликати Зеленського до налагодження відносин з Трампом
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Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час саміту лідерів у Лондоні планує закликати до активного налагодження відносин з адміністрацією Дональда Трампа, вважаючи це єдиним шляхом до сталого миру в Україні. Про це повідомляють Financial Times і Bloomberg.

За словами джерел, наближених до Стармера, прем'єр збере учасників саміту та «ввічливо дасть їм зрозуміти, що зараз ведуться лише одні переговори – і це переговори президента Трампа». Один із співрозмовників зазначив, що Стармер закличе європейських лідерів посилити свою підтримку України не лише на словах, а й через конкретні дії: «Зараз Україні потрібна військова та фінансова підтримка. Їй не потрібні люди, які пишуть пости у Twitter і говорять про чесноти», — підкреслив він.

Видання зазначають, що після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, Кір Стармер зателефонував Дональду Трампу та французькому лідеру Емманюелю Макрону.

Нагадаємо, Кір Стармер заявив, що гарантії безпеки України для США є предметом «гострої» дискусії.

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Дональд Трамп Володимир Зеленський Велика Британія Стармер

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