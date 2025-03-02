Гарантії безпеки України для США є предметом «гострої» дискусії – Кір Стармер

Стармер заявив, що для досягнення «тривалого миру» необхідна не лише підтримка США, а оборонні можливості України.

Фото: ОП

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Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер в інтерв'ю BBC підтвердив, що питання гарантій безпеки для України, зокрема від США, є предметом інтенсивних переговорів. За словами Стармера, попри різні погляди на ставлення Дональда Трампа до Володимира Зеленського, він вірить, що Трамп прагне забезпечити тривалий мир в Україні, «усі погоджуються з цим, окрім Путіна», пише The Guardian.

Стармер пояснив, що для досягнення «тривалого миру» необхідна не лише підтримка США, але й посилення оборонних можливостей України, здатної захищати себе від російської агресії. Важливим є також європейський компонент гарантій безпеки, що активно просувається Великою Британією.

«Для мене компоненти тривалого миру – це сильна Україна, здатна боротися за необхідності та мати вигідні позиції; європейський елемент гарантій безпеки, і саме тому я активно просуваю це питання; а також гарантія підтримки з боку США.Це пакет заходів, усі три складові мають бути на місці, і саме над цим я активно працюю», – підкреслив прем'єр.

Він також зазначив, що хоча Трамп не зобов'язався надавати гарантії безпеки для європейських сил в Україні, США та Велика Британія продовжують переговори щодо цього питання.

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