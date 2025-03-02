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ГУР спростувало звинувачення в інспірації конфлікту між Азербайджаном і Вірменією

12:28, 2 березня 2025
За даними ГУР МО України Україна не має стосунку до спроби інспірувати війну між Азербайджаном і Вірменією.
ГУР спростувало звинувачення в інспірації конфлікту між Азербайджаном і Вірменією
Фото: ГУР
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Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що в інформаційному просторі Вірменії поширюється дезінформація, яка звинувачує ГУР МО України в нібито спробі інспірувати або сприяти початку збройного конфлікту між Азербайджаном та Вірменією.

Фальшиві повідомлення, які активно циркулюють у вірменських телеграм-каналах, стверджують, що нова війна між Азербайджаном та Вірменією могла б змусити Росію відкрити «другий фронт», що, на думку авторів, буде на користь Україні.

Зазначено, що основою цієї інформаційної операції стала фейкова доповідь, нібито підписана заступником міністра оборони України Іваном Гаврилюком. У документі містяться численні помилки, такі як неправильне написання імені «Їван» замість «Іван» та інші порушення, що свідчить про його фальшивість.

Ця операція має на меті дискредитацію України та погіршення її відносин з Азербайджаном і Вірменією, що є вигідним для держави-агресора — Росії.

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Азербайджан ГУР МО Вірменія

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