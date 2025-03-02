Практика судів
  1. У світі

Німеччина розглядає відновлення обов'язкової військової служби – командувач Бундесверу

12:10, 2 березня 2025
Генерал Бундесверу: Німеччина потребує відновлення призову для зміцнення армії.
Німеччина розглядає відновлення обов'язкової військової служби – командувач Бундесверу
Фото: Main-Post
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Німеччині знову заговорили про відновлення обов'язкової військової служби. Командувач Сухопутними військами Бундесверу генерал-лейтенант Гаральд Ганте заявив, що збройні сили країни не зможуть впоратися з новими викликами без відновлення призову. За його словами, добровільна служба більше не відповідає потребам армії. Про це повідомляє BILD.

Генерал підкреслив, що існуючий підхід не здатний вирішити проблему нестачі кадрів, зокрема у резерві. «Подвійна добровільність», коли і роботодавець, і сама людина повинні погоджуватися на участь у навчаннях, за його словами, не є ефективною стратегією.

Ганте зазначив, що збройні сили Німеччини стоять перед новими викликами, зокрема захистом країни і союзників, а також забезпеченням внутрішньої безпеки.

«Усі додаткові завдання, які ми сьогодні виконуємо в галузі територіальної та колективної оборони, неможливо реалізувати без значного збільшення чисельності особового складу. А це можна зробити тільки за допомогою призовників», - наголосив він.

Питання про відновлення обов'язкової служби в Німеччині залишається спірним. Відмова від призову на користь професійної армії була ухвалена ще в 2011 році, але після російського вторгнення в Україну тема знову стала актуальною для обговорення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Німеччина військові військова служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вказав, що запис у трудовій книжці не є безумовним доказом роботи особи у разі наявності обґрунтованих сумнівів щодо достовірності даних

Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій та направив справу на новий розгляд, зазначивши, що наявність запису в трудовій книжці не є безумовною підставою для зарахування періоду роботи до страхового стажу.

Парламент схвалив зміни до диспозиції статті Кримінального кодексу стосовно протидії законній господарській діяльності

Замість «цілісний» майновий комплекс буде «єдиний» майновий комплекс, – Верховна Рада підтримала зміни до диспозиції статті Кримінального кодексу стосовно протидії законній господарській діяльності.

Суду надається дискреційне право під час ухвалення рішення про здійснення дистанційного судового провадження вирішувати питання про форму судового засідання – Верховний Суд

Верховний Суд не вбачає істотного порушення вимог кримінального процесуального закону через проведення судового засідання в апеляційному суді у режимі відеоконференції усупереч бажання засудженого брати особисту участь у судовому засіданні.

Верховний Суд у 2024 році скасував більше 50% виправдувальних вироків

Кількість скасованих Верховним Судом виправдувальних вироків зменшилася, але все ж залишається на високому рівні.

На забезпечення потреб Служби дисциплінарних інспекторів необхідно знайти більше $1 млн

Вища рада правосуддя звернулася до Кабінету міністрів, а на іноземних партнерів схоже розраховувати вже не варто.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео