Німеччина розглядає відновлення обов'язкової військової служби – командувач Бундесверу

Генерал Бундесверу: Німеччина потребує відновлення призову для зміцнення армії.

Фото: Main-Post

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Німеччині знову заговорили про відновлення обов'язкової військової служби. Командувач Сухопутними військами Бундесверу генерал-лейтенант Гаральд Ганте заявив, що збройні сили країни не зможуть впоратися з новими викликами без відновлення призову. За його словами, добровільна служба більше не відповідає потребам армії. Про це повідомляє BILD.

Генерал підкреслив, що існуючий підхід не здатний вирішити проблему нестачі кадрів, зокрема у резерві. «Подвійна добровільність», коли і роботодавець, і сама людина повинні погоджуватися на участь у навчаннях, за його словами, не є ефективною стратегією.

Ганте зазначив, що збройні сили Німеччини стоять перед новими викликами, зокрема захистом країни і союзників, а також забезпеченням внутрішньої безпеки.

«Усі додаткові завдання, які ми сьогодні виконуємо в галузі територіальної та колективної оборони, неможливо реалізувати без значного збільшення чисельності особового складу. А це можна зробити тільки за допомогою призовників», - наголосив він.

Питання про відновлення обов'язкової служби в Німеччині залишається спірним. Відмова від призову на користь професійної армії була ухвалена ще в 2011 році, але після російського вторгнення в Україну тема знову стала актуальною для обговорення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.