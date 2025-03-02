Британія та Франція працюватимуть спільно з Києвом над планом миру, який представлять США – Кір Стармер

Стармер заявив, що Британія і Франція та, можливо, ще кілька країн працюватимуть з Україною для досягнення миру.

Фото: Getty Images

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Британський прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що Велика Британія та Франція спільно з Києвом працюватимуть над планом для зупинки війни, який буде представлений США. За словами Стармера, після обговорень із президентом України Володимиром Зеленським, американським лідером Дональдом Трампом та французьким президентом Еммануелем Макроном було досягнуто домовленості про співпрацю. Про це повідомляє Sky News.

«Велика Британія разом із Францією та, можливо, ще кількома країнами, працюватимуть з Україною для досягнення миру, а потім цей план буде представлений США», — повідомив Стармер, зазначивши, що це стане важливим кроком у процесі припинення бойових дій.

Коментуючи нещодавнє напруження між Трампом і Зеленським в Овальному кабінеті, Стармер зазначив, що цей інцидент змусив його почуватися «некомфортно» Однак він вирішив не посилювати риторику, а активно діяти, говорячи з усіма сторонами та працюючи над досягненням спільної мети.

«Я вирішив засукати рукава, поговорити з Трампом, Зеленським та Макроном, і зробити все, щоб знайти спільний шлях до миру. Ми не можемо залишатися в полоні конфлікту — треба рухатися до стабільного миру», — підкреслив британський прем'єр. Він також зазначив, що Трамп налаштований на досягнення міцного миру, що підтвердило їхні переговори.

Стармер переконаний, що спільна робота Великої Британії та Франції з Україною може стати важливим кроком на шляху до мирного врегулювання конфлікту.

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