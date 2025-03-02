Практика судів
  1. У світі

Скандальний закон про легалізацію канабісу у Німеччині можуть переглянути після перемоги партії Мерца

11:17, 2 березня 2025
З 1 квітня у Німеччині вступає в силу закон про легалізацію канабісу, партія Мерца виступає проти, заявляючи, що «це загроза для безпеки та здоров'я».
Скандальний закон про легалізацію канабісу у Німеччині можуть переглянути після перемоги партії Мерца
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після перемоги на виборах у Німеччині представники Християнсько-демократичного союзу (ХДС), лідером якого є Фрідріх Мерц, закликають до скасування закону про часткову легалізацію канабісу, ухваленого колишнім урядом. За їхніми словами, цей закон є «небезпечною помилкою» та має бути переглянутий, повідомляє BILD.

Депутат від ХДС Гюнтер Крінкс зазначив, що партія зробить все можливе, щоб зупинити негативні наслідки легалізації канабісу, боротися зі злочинністю, пов’язаною з наркотиками, та посилити захист молоді. Його підтримує представник ХДС з питань охорони здоров'я Тіно Зорге, який також наполягає на скасуванні закону.

Водночас остаточне рішення залежатиме від складу майбутнього уряду. Переговори між ХДС і СДПН тривають, і питання про зміну або скасування закону залишаються відкритими.

Згідно з ухваленим законом, дозволяється зберігання і вживання канабісу в обмежених кількостях, але в ХДС вважають, що це підвищує ризик наркозлочинності та має негативний вплив на здоров’я громадян Німеччини.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Німеччині легалізують канабіс з 1 квітня. Закон передбачає, що рекреаційний канабіс або буде культивуватися користувачами вдома, або споживатися в так званих некомерційних асоціаціях культивування, також відомих як «соціальні клуби канабісу».

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер піддав критиці декриміналізацію зберігання та вирощування лікарських конопель в домашніх умовах в Німеччині та пообіцяв обмежене використання нового закону в очолюваній ним федеральній землі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Німеччина закон канабіс

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вказав, що запис у трудовій книжці не є безумовним доказом роботи особи у разі наявності обґрунтованих сумнівів щодо достовірності даних

Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій та направив справу на новий розгляд, зазначивши, що наявність запису в трудовій книжці не є безумовною підставою для зарахування періоду роботи до страхового стажу.

Парламент схвалив зміни до диспозиції статті Кримінального кодексу стосовно протидії законній господарській діяльності

Замість «цілісний» майновий комплекс буде «єдиний» майновий комплекс, – Верховна Рада підтримала зміни до диспозиції статті Кримінального кодексу стосовно протидії законній господарській діяльності.

Суду надається дискреційне право під час ухвалення рішення про здійснення дистанційного судового провадження вирішувати питання про форму судового засідання – Верховний Суд

Верховний Суд не вбачає істотного порушення вимог кримінального процесуального закону через проведення судового засідання в апеляційному суді у режимі відеоконференції усупереч бажання засудженого брати особисту участь у судовому засіданні.

Верховний Суд у 2024 році скасував більше 50% виправдувальних вироків

Кількість скасованих Верховним Судом виправдувальних вироків зменшилася, але все ж залишається на високому рівні.

На забезпечення потреб Служби дисциплінарних інспекторів необхідно знайти більше $1 млн

Вища рада правосуддя звернулася до Кабінету міністрів, а на іноземних партнерів схоже розраховувати вже не варто.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео