Скандальний закон про легалізацію канабісу у Німеччині можуть переглянути після перемоги партії Мерца

З 1 квітня у Німеччині вступає в силу закон про легалізацію канабісу, партія Мерца виступає проти, заявляючи, що «це загроза для безпеки та здоров'я».

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Після перемоги на виборах у Німеччині представники Християнсько-демократичного союзу (ХДС), лідером якого є Фрідріх Мерц, закликають до скасування закону про часткову легалізацію канабісу, ухваленого колишнім урядом. За їхніми словами, цей закон є «небезпечною помилкою» та має бути переглянутий, повідомляє BILD.

Депутат від ХДС Гюнтер Крінкс зазначив, що партія зробить все можливе, щоб зупинити негативні наслідки легалізації канабісу, боротися зі злочинністю, пов’язаною з наркотиками, та посилити захист молоді. Його підтримує представник ХДС з питань охорони здоров'я Тіно Зорге, який також наполягає на скасуванні закону.

Водночас остаточне рішення залежатиме від складу майбутнього уряду. Переговори між ХДС і СДПН тривають, і питання про зміну або скасування закону залишаються відкритими.

Згідно з ухваленим законом, дозволяється зберігання і вживання канабісу в обмежених кількостях, але в ХДС вважають, що це підвищує ризик наркозлочинності та має негативний вплив на здоров’я громадян Німеччини.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Німеччині легалізують канабіс з 1 квітня. Закон передбачає, що рекреаційний канабіс або буде культивуватися користувачами вдома, або споживатися в так званих некомерційних асоціаціях культивування, також відомих як «соціальні клуби канабісу».

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер піддав критиці декриміналізацію зберігання та вирощування лікарських конопель в домашніх умовах в Німеччині та пообіцяв обмежене використання нового закону в очолюваній ним федеральній землі.

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