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Скандальный закон о легализации каннабиса в Германии могут пересмотреть после победы партии Мерца

11:17, 2 марта 2025
С 1 апреля в Германии вступает в силу закон о легализации каннабиса, партия Мерца выступает против, заявляя, что «это угроза для безопасности и здоровья».
Скандальный закон о легализации каннабиса в Германии могут пересмотреть после победы партии Мерца
Фото: Depositphotos
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После победы на выборах в Германии представители Христианско-демократического союза (ХДС), лидером которого является Фридрих Мерц, призывают к отмене закона о частичной легализации каннабиса, принятого прежним правительством. По их словам, этот закон является «опасной ошибкой» и должен быть пересмотрен, сообщает BILD.

Депутат от ХДС Гюнтер Кринкс отметил, что партия сделает все возможное, чтобы остановить негативные последствия легализации каннабиса, бороться с преступностью, связанной с наркотиками, и усилить защиту молодежи. Его поддерживает представитель ХДС по вопросам здравоохранения Тино Зорге, который также настаивает на отмене закона.

В то же время окончательное решение будет зависеть от состава будущего правительства. Переговоры между ХДС и СДПГ продолжаются, и вопросы об изменении или отмене закона остаются открытыми.

Согласно принятому закону, разрешается хранение и употребление каннабиса в ограниченных количествах, но в ХДС считают, что это повышает риск наркопреступности и оказывает негативное влияние на здоровье граждан Германии.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Германии легализуют каннабис с 1 апреля. Закон предусматривает, что рекреационный каннабис либо будет культивироваться пользователями дома, либо потребляться в так называемых некоммерческих ассоциациях культивирования, также известных как «социальные клубы каннабиса».

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер подверг критике декриминализацию хранения и выращивания лекарственной конопли в домашних условиях в Германии и пообещал ограниченное использование нового закона в возглавляемой им федеральной земле.

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Германия закон каннабис

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