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В Лондоне состоится саммит по Украине с участием 14 европейских лидеров

10:59, 2 марта 2025
Европейские лидеры соберутся для обсуждения стратегии поддержки Украины.
В Лондоне состоится саммит по Украине с участием 14 европейских лидеров
Фото из открытых источников
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2 марта в Лондоне начнется чрезвычайный саммит, на котором соберутся 14 европейских лидеров для обсуждения ситуации в Украине. Об этом сообщает BBC.

Основной темой саммита станет не только дальнейшая помощь Украине, но и определение того, как Европа должна реагировать на новую политику Вашингтона. На встрече ожидаются канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, глава польского правительства Дональд Туск и другие высокопоставленные чиновники.

Саммит будет принимать британский премьер Кир Стармер, который стремится найти путь к миру, основанному на суверенитете и безопасности Украины.

Напомним, Джорджа Мелони хочет созвать экстренный саммит между США и Европой после событий в Белом доме.

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