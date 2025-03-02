В Лондоне состоится саммит по Украине с участием 14 европейских лидеров

Европейские лидеры соберутся для обсуждения стратегии поддержки Украины.

Фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

2 марта в Лондоне начнется чрезвычайный саммит, на котором соберутся 14 европейских лидеров для обсуждения ситуации в Украине. Об этом сообщает BBC.

Основной темой саммита станет не только дальнейшая помощь Украине, но и определение того, как Европа должна реагировать на новую политику Вашингтона. На встрече ожидаются канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, глава польского правительства Дональд Туск и другие высокопоставленные чиновники.

Саммит будет принимать британский премьер Кир Стармер, который стремится найти путь к миру, основанному на суверенитете и безопасности Украины.

Напомним, Джорджа Мелони хочет созвать экстренный саммит между США и Европой после событий в Белом доме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.