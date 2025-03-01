Джорджа Мелоні хоче скликати екстрений саміт між США та Європою після подій у Білому домі

Джорджа Мелоні наголосила, що будь-який поділ Заходу робить усіх слабшими і «сприяє тим, хто хотів би бачити занепад нашої цивілізації».

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Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що хоче організувати екстрений саміт між США, європейськими державами і союзниками, що обговорити Україну і майбутні виклики. Про це Мелоні сказала після зустрічі у Білому домі між Президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом, пише Reuters.

Мелоні наголосила, що будь-який поділ Заходу «робить нас усіх слабшими і сприяє тим, хто хотів би бачити занепад нашої цивілізації».

За її словами, поділ не принесе користі нікому.

«Потрібен негайний саміт між США, європейськими державами і союзниками, щоб відверто поговорити про те, як ми маємо намір боротися з великими викликами сьогодення, починаючи з України, яку ми разом захищали в останні роки, і з тими, з якими ми будемо покликані зіткнутися в майбутньому», – сказала Мелоні.

Також вона додала, що Італія виступить з такою пропозицією своїм партнерам в найближчі години.

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