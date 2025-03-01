Кір Стармер поговорив із Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом після їхньої суперечки у Білому домі

Британський прем’єр зберігає непохитну підтримку України.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше повідомила «Судово-юридична газета», під час спілкування в Овальному кабінеті 28 лютого між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським зав’язалася певна суперечка стосовно того, коли та за яких умов має бути припинено вогонь. На думку Зеленського, мають бути гарантії безпеки. Віце-президент США Джей Ді Венс зазначав про необхідність дипломатії.

В офісі прем'єр-міністра Сполученого Королівства заявили, що після зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Білому домі Кір Стармер мав розмову з обома лідерами, пише BBC.

За словами речника на Даунінґ-стріт, очільник британського уряду «зберігає непохитну підтримку України та робить все, що в його силах, для просування тривалого миру, який був би заснований на суверенітеті та безпеці України».

У Лондоні також додали, що вже цієї неділі Стармер очікує на прибуття європейських лідерів, включно з Президентом Володимиром Зеленським, для обговорення гарантій безпеки для України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.