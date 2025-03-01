Кир Стармер поговорил с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом после их спора в Белом доме

Британский премьер сохраняет непреклонную поддержку Украины.

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Как ранее сообщила «Судебно-юридическая газета», во время общения в Овальном кабинете 28 февраля между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским возникла определенная дискуссия относительно того, когда и на каких условиях должно быть прекращение огня. По мнению Зеленского, необходимы гарантии безопасности. Вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил о необходимости дипломатии.

В офисе премьер-министра Соединенного Королевства заявили, что после встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме Кир Стармер беседовал с обоими лидерами, пишет BBC.

По словам спикера на Даунинг-стрит, глава британского правительства «сохраняет непоколебимую поддержку Украины и делает все, что в его силах, для продвижения длительного мира, который был бы основан на суверенитете и безопасности Украины».

В Лондоне также добавили, что уже в это воскресенье Стармер ожидает прибытия европейских лидеров, включая Президента Владимира Зеленского, для обсуждения гарантий безопасности для Украины.

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