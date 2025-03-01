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Украина хочет мира и в любом случае переговоры будут, — Владимир Зеленский

08:32, 1 марта 2025
Владимир Зеленский подчеркнул, что за столом переговоров Украине нужно быть сильными.
Украина хочет мира и в любом случае переговоры будут, — Владимир Зеленский
Фото: foxnews.com
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры о завершении войны состоятся и в них должны участвовать США, Украина и страны Европы. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

«Украина хочет мира и в любом случае переговоры будут», - сказал Глава государства.

«Я лишь сказал, что речь идет о справедливом и длительном мире, и за столом переговоров нам нужно быть сильными. За столом переговоров должна быть Украина, США и Европа, а Украина подойдет к переговорам сильной», - добавил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский в разговоре с Трампом отметил необходимость предоставления надежных гарантий безопасности со стороны США. Однако четкого ответа на эти гарантии от Трампа не получил.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», после встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп сообщил, что подписание соглашения о полезных ископаемых 28 февраля не прогнозируется.

Позже Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова подписать соглашение с США по поводу полезных ископаемых.

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США Украина Владимир Зеленский

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