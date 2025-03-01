Мы готовы его подписать, — Владимир Зеленский о соглашении относительно полезных ископаемых

Владимир Зеленский отметил, что США «хотели это соглашение, мы не против этого соглашения, но мы хотим понимать, какое место гарантии безопасности займут в этом соглашении».

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», после встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп сообщил, что подписание соглашения о полезных ископаемых 28 февраля не прогнозируется.

Позже Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова подписать соглашение с США по поводу полезных ископаемых. Об этом он сказал в интервью FOX News.

«Мы готовы к этому», - сказал Зеленский в ответ на вопрос о соглашении о полезных ископаемых, подписание которого хоть и ожидалось во время визита президента в Вашингтон.

«Это будет первый шаг к гарантиям безопасности», - сказал он.

Также Зеленский ответил, сможет ли Украина продержаться без помощи США.

«Это будет тяжело для нас, без вашей поддержки, но мы не можем терять наши ценности», - сказал Глава государства.

Владимир Зеленский заявил, что США «хотели это соглашение (о ископаемых), мы не против этого соглашения, но мы хотим понимать, какое место гарантии безопасности займут в этом соглашении».

«Я думаю, что министры должны подписать это соглашение, я не знаю, когда они это сделают. Это зависит от американской стороны», – добавил Президент.

Напомним, Владимир Зеленский в разговоре с Трампом отметил необходимость предоставления надежных гарантий безопасности со стороны США. Однако четкого ответа на эти гарантии от Трампа не получил.

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