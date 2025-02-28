Або ми робимо цю угоду, або ви виходите з цієї угоди – Дональд Трамп поспілкувався з Володимиром Зеленським

Володимир Зеленський навів приклад, чому проста дипломатія не працює, а Дональд Трамп і Джей Ді Венс закликали його визнати проблеми з нестачею людей у війську.

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Під час спілкування в Овальному кабінеті 28 лютого між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським зав’язалася певна суперечка стосовно того, коли та за яких умов має бути припинено вогонь. На думку Зеленського, мають бути гарантії безпеки. Віце-президент США Джей Ді Венс зазначав про необхідність дипломатії.

Однак Володимир Зеленський нагадав Трампу і Венсу, що у 2019 році в Парижі вже підписував угоду в рамках «нормандської четвірки». Він зазначив, що «і Макрон, і Меркель підтвердили тоді припинення вогню». «Але Путін зламав нашу угоду», підкреслив Зеленський, і додав, що не відбувалося навіть обміну полоненими.

«Про яку дипломатію тут може йти мова? Про що йдеться? Яка дипломатія?» – вказав Зеленський.

Джей Ді Венс почав казати про нестачу чоловіків в Україні, які можуть воювати. «Я бачу історію, я знаю, що діється з українським народом. Чому ви не визнаєте, що маєте проблеми, не можете набрати людей до війська?» – зазначив Венс.

На це Зеленський зауважив, що взагалі-то з війною «всі мають проблему». «Океан вас відгороджує. Але ви це відчуєте» – зазначив він, звертаючись до Трампа і Венса. Ті, в свою чергу, зауважили, що він не може прогнозувати ситуацію.

Далі Венс нагадав, що Володимир Зеленський під час виборчої кампанії у США їздив до «хиткого штату» Пенсильванії.

«Ви поїхали до Пенсильванії і брали участь у кампанії на протилежній стороні. А тепер Президент Трамп намагається вам допомогти. Ваша країна у великій скруті, ми намагаємося вам допомогти», сказав Венс.

В свою чергу, Трамп зауважив, що США надали 350 млрд доларів допомоги та зброю. На його думку, припинення вогню повинно передувати угоді.

Також Трамп назвав дії Джо Байдена на посаді «демократичною оборудкою», не уточнюючи, про що саме йде мова.

«Я вам дав виступати з позиції сили. А чи можете ви виступати з позиції сили без США? Ваші люди сміливці.

Або ми робимо цю угоду, або ви виходите з цієї угоди. Я розумію, що це буде тяжко. Але ви не маєте на руках карт. Коли ми підпишемо цю угоду, це покращить ваше становище. Але треба висловлювати вдячність. Ви її не висловлюєте, це не дуже добре з вашого боку» – підсумував Трамп.

Надалі о 20-00 очікується підписання угоди стосовно корисних копалин України, а потім – можливо – прессбрифінг президентів перед журналістами.

Автор: Наталя Мамченко

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