Трамп заявив, що без компромісів не можна укладати жодних угод, але сподівається, що їх не буде

Дональд Трамп заявив про важливість іти на компроміси, відповідаючи на питання про завершення війни.

Джерело фото: Getty Images

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Президент США Дональд Трамп заявив про важливість іти на компроміси, відповідаючи на питання про завершення війни РФ проти України пі час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

«Без компромісів не можна укладати жодних угод. Тож, безумовно, йому доведеться піти на певні компроміси, але, сподівається, їх не буде. Можливо, дехто думає, що йому не доведеться йти на компроміси. Це все. Це все, що нам потрібно зробити», - сказав Трамп та наголосив, що він в угоді «як арбітр, як посередник».

«Коли ми говоримо про безпеку, дайте можливість домовитися спочатку. Я не турбуюся зараз про безпеку», - сказав Трамп, говорячи про гарантії безпеки.

Зазначимо, що Дональд Трамп повідомив, що угода про корисні копалини є «великим зобов’язанням США».

Як ми писали, президент США Дональд Трамп зустрів Володимира Зеленського біля Білого дому, який прибув на зустріч 28 лютого.

Очікується, що відбудеться підписання угоди стосовно рідкісноземельних копалин.

Раніше радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк повідомляв, що угода про корисні копалини зі Сполученими Штатами передбачатиме додаткові положення, які стосуються економічної співпраці та гарантій безпеки для України.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський прибув до Вашингтона 28 лютого для підписання угоди про копалини з президентом США Дональдом Трампом.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 26 лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Також ми писали, що Верховна Рада не підтримала виклик міністрів для пояснення деталей схваленої Кабміном угоди з США щодо корисних копалин.

У медіа 26 лютого з’явився текст угоди, запланованої між США та Україною, про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови.

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