Дональд Трамп зустрів Володимира Зеленського біля Білого дому

У Білому домі почалася зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

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Президент США Дональд Трамп зустрів Президента України Володимира Зеленського біля Білого дому, який прибув на зустріч 28 лютого.

Очікується, що відбудеться підписання угоди стосовно рідкісноземельних копалин.

Спочатку президенти зустрінуться в Овальному кабінеті, можливо, також поспілкуються з пресою.

Підписання угоди очікується о 20-00 за Києвом. Потім також планується, що відбудеться спілкування з пресою.

Раніше радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк повідомляв, що угода про корисні копалини зі Сполученими Штатами передбачатиме додаткові положення, які стосуються економічної співпраці та гарантій безпеки для України.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський прибув до Вашингтона 28 лютого для підписання угоди про копалини з президентом США Дональдом Трампом.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 26 лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Також ми писали, що Верховна Рада не підтримала виклик міністрів для пояснення деталей схваленої Кабміном угоди з США щодо корисних копалин.

У медіа 26 лютого з’явився текст угоди, запланованої між США та Україною, про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови.

Автор: Наталя Мамченко

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