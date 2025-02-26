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Трамп підтвердив, що Зеленський приїде до США 28 лютого підписати «велику угоду»

19:04, 26 лютого 2025
Лідери збираються підписати угоду про корисні копалини.
Трамп підтвердив, що Зеленський приїде до США 28 лютого підписати «велику угоду»
Фото: SkyNews
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Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський прибуде до Вашингтона 28 лютого для підписання "великої угоди". Йдеться про угоду про розробку корисних копалин в Укрїані. Про це Трамп сказав під час зустрічі з членами уряду в Білому домі, передає SkyNews.

Трамп заявив, що «платники податків не повинні сплачувати рахунки» за гроші, які США надали Україні після вторгнення Росії. За його словами, ця сума становить 350 млрд доларів, проте деякі міжнародні організації, такі як Кільський інститут світової економіки, оцінюють її приблизно 120 млрд доларів.

За словами американського лідера, США та Україна збираються підписати угоду про рідкоземельні мінерали та інші ресурси. Трамп підкреслив, що "це буде дуже велика угода".

Він також заявив, що у США "усе йде дуже добре з Росією та Україною", маючи на увазі зусилля з "припинення війни".

"Президент Зеленський має прибути у пʼятницю, тепер це підтверджено. І ми маємо підписати угоду, це буде велика угода", – додав американський лідер.

Нагадаємо, Володимир Зеленський окреслив ключові позитиви тексту майбутньої угоди зі США.

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США Дональд Трамп Володимир Зеленський

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