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Чиновники Держдепу обговорюють розморожування деяких програм допомоги Україні, включаючи кошти на розвиток громадянського суспільства — Politico

18:58, 26 лютого 2025
У Держдепі США обговорюється перелік програм іноземної допомоги Україні, які можна розморозити – може йтися також і про кошти на розвиток демократії та інститутів громадянського суспільства.
Чиновники Держдепу обговорюють розморожування деяких програм допомоги Україні, включаючи кошти на розвиток громадянського суспільства — Politico
На фото Йюрі Кім, заступниця помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії
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Високопосадовці Держдепартаменту США складають список додаткових винятків на надання іноземної допомоги Україні. Це може дозволити Києву отримати доступ до частини економічної підтримки, яка зараз заморожена, повідомляє Politico з посиланням на джерело в Держдепі США і внутрішній документ.

Якщо ініціативу схвалять, нові винятки доповнять уже чинні послаблення, затверджені держсекретарем Марко Рубіо. Нині вони стосуються програм «життєзабезпечення», таких як розмінування та боротьба з наркотрафіком.

Серед запропонованих винятків, які можуть отримати фінансування, також є програми з розвитку демократичних інститутів України та підтримки громадянського суспільства. Ці напрями фінансуються в рамках програми AEECA (допомога Європі, Євразії та Центральній Азії).

Однак у документі чітко зазначено, що звільнення від заборони не поширюватиметься на ініціативи, пов'язані з різноманітністю, рівноправністю та інклюзивністю (DEI).

Головну роль у відборі програм для України відіграє Йюрі Кім, заступниця помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії. За даними джерел, вона збирає інформацію від різних підрозділів Держдепу для розширення списку винятків.

Проте залишаються неясності у ланцюжку прийняття рішень. Джерело в Держдепі, на яке посилається Politico, стверджує, що процес обходить Управління з іноземної допомоги (очолюване Пітом Марокко, який критично ставиться до закордонної допомоги). Однак у документі зазначено, що Управління буде залучено до обговорення.

Втім, як зазначає видання, із практичного погляду залишається під питанням, чи зможе Київ отримати додаткові гроші навіть за введення нових винятків. Раніше схвалені послаблення для гуманітарної допомоги фактично не спрацювали через бюрократичні бар'єри.

Офіційні особи Держдепу відмовилися прямо відповідати на запитання щодо нових винятків для України. У заяві відомства йдеться, що «програми, що відповідають національним інтересам США, продовжать роботу, а ті, які не відповідають їм, — ні».

Плани щодо запровадження нових винятків обговорюються ще з кінця січня — через кілька днів після того, як адміністрація Трампа заморозила іноземну допомогу. Ці обговорення тривають і досі — згідно з внутрішнім листуванням чиновників Держдепу, з яким ознайомився Politico.

Нагадаємо, що іноземна допомога від США Україні надавалася не лише через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Автор: Наталя Мамченко

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США Україна

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У Держдепі США обговорюється перелік програм іноземної допомоги Україні, які можна розморозити – може йтися також і про кошти на розвиток демократії та інститутів громадянського суспільства.

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