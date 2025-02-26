ВККС оновила роз'яснення щодо добору кандидатів на посаду судді місцевого суду

Вища кваліфікаційна комісія суддів України оновила роз'яснення, надані в розділі «Питання-відповіді». Інформацію оновили для кандидатів у рамках процедури добору на посаду судді місцевого суду, який був оголошений 11 грудня 2024 року.
|Чи буде можливість входу в особистий кабінет учасника за допомогою хмарного ключа SmartID (ПриватБанк)?
|На сьогодні відсутня можливість використання електронного підпису SmartID для авторизації в кабінеті суддівської кар’єри
|Яким ключем я маю підписувати документи, подані разом із заявою з електронним цифровим підписом, згенерованим через ПриватБанк або «Алмаз-1К»?
|Вимоги до особистого ключа КЕП Комісією не затверджувалися, тип ключа обирається кандидатом на власний розсуд.
Для цілей участі у доборі (подання та підписання документів) можна використовувати ключ, за допомогою якого успішно здійснено вхід до особистого кабінету (посилання - ksk.vkksu.gov.ua).
Зверніть увагу, що ключ має визначений термін дії і має бути чинним протягом усього строку подання документів.
Інформація щодо роботи особистого кабінету за посиланням:
https://www.vkksu.gov.ua/news/do-uvagy-osib-yaki-mayut-namir-vzyaty-ucha...
|Як перевірити, чи підходить особистий ключ для подання документів з метою участі в доборі?
|Для перевірки придатності ключа спробуйте авторизуватися в особистому кабінеті (посилання - ksk.vkksu.gov.ua).
У разі успішного входу Ви зможете використовувати цей ключ для подання та підписання документів. Зверніть увагу, що ключ має визначений термін дії і має бути чинним протягом усього строку подання документів.
Інформація щодо роботи особистого кабінету за посиланням:
https://www.vkksu.gov.ua/news/do-uvagy-osib-yaki-mayut-namir-vzyaty-ucha...
|Умовами конкурсу передбачено, що документи підписуються КЕП. Чи можна підписувати документи за допомогою електронного підпису, виданого за моїм місцем роботи як помічнику судді?
|Для перевірки придатності ключа спробуйте авторизуватися в особистому кабінеті ksk.vkksu.gov.ua.
У разі успішного входу Ви зможете використовувати цей ключ для подання та підписання документів.
Водночас звертаємо увагу, що службовий КЕП видається для виконання покладених на працівника службових обов'язків, подання документів для участі в доборі не належить до такого переліку
|Чи можна надавати витяг із реєстру територіальної громади, отриманий в електронній формі через портал «Дія», якщо місце реєстрації також було змінене безпосередньо через портал «Дія»?
|Витяг із реєстру територіальної громади для підтвердження інформації про місце проживання (перебування) можна згенерувати на порталі «Дія» чи в застосунку «Дія» на смартфоні після електронної ідентифікації та автентифікації
|Чи можна витягом із реєстру територіальної громади, отриманим у порталі «Дія» до 01 березня 2025 року, підтвердити інформацію про місце проживання?
|Документ має бути актуальним, відомості, зазначені в ньому – достовірні на день подання документів до Комісії (отриманий до 01 березня 2025 року витяг може бути завантажений у разі якщо місце проживання не змінено)
|Якщо місце реєстрації було змінено онлайн (штамп у паспорті у формі книжечки відсутній), витяг із реєстру територіальної громади потрібно подавати разом із паспортом чи в розділ «Інші документи»?
|Витяг із реєстру територіальної громади для підтвердження інформації про місце проживання (перебування) можна завантажити в розділі «Інші документи» кабінету суддівської кар’єри.
При поданні паспорту у формі книжечки надання витягу не є обов'язковим
|Потрібно сканувати всі сторінки паспорта громадянина України (і порожні) чи тільки ті, на яких є записи?
|Сканований примірник паспорта громадянина України у формі книжечки має містити копії всіх сторінок
|Чи можна зберегти в одному файлі PDF паспорт у вигляді ID картки та витяг з реєстру територіальної громади?
|Кожен документ може бути збережений в окремому файлі формату PDF
|Чи можна подавати витяг з демографічного реєстру замість витягу з реєстру територіальної громади, оскільки місце реєстрації – тимчасово окупована територія?
|Подання кандидатом витягу з реєстру територіальної громади є обов'язковим при поданні паспорта громадянина України у формі ID картки
|Як подавати мотиваційний лист кандидата на посаду судді ?
|Із відеоінструкцією «Як додати мотиваційний лист» можна ознайомитися за посиланням
|Чи розроблялися Комісією правила заповнення мотиваційного листа кандидата на посаду судді або окремих його пунктів?
|Комісією не затверджувались правила заповнення мотиваційного листа кандидата. Всі відомості надаються кандидатом на власний розсуд
|Якого розміру має бути фотокартка, що завантажується до Анкети кандидата на посаду судді?
|Вимоги до фото Анкети кандидата на посаду судді:
допустимі формати файлу – JPEG, JPG, PNG;
максимальний розмір файлу – 2 МБ;
вид зображення – кольорове;
тип зображення – без оброблення (без фільтрів, ретушу, редагування, коригування);
давність зображення – не більше 6 місяців до дати заповнення анкети.
Зображення голови має займати від 70 до 80% фотокартки, надпліччя – від 20 до 30% (орієнтовно).
|Щодо розділу «Загальні відомості анкети»
Що таке «Контакти для громадськості»?
|Контакти для громадськості – це інформація, яку кандидат на посаду судді зазначає, щоб громадські (правозахисні) організації чи журналісти мали можливість комунікувати з ним.
Вказана у цьому пункті анкети інформація буде відкрита для загального доступу
|Щодо розділу «Загальні відомості анкети»
В яких випадках не заповнюється пункт «Контакти для громадськості»?
|Окремі розділи чи пункти анкети кандидата на посаду судді не заповнюються у разі відсутності інформації. Необхідно зазначити «дані відсутні» або «не застосовується»
|Щодо розділу «Загальні відомості анкети»
Чи можна у графі «Адреса для листування» вказати абонентську скриньку?
|У цьому пункті зазаначаються: індекс, регіон (область), район, населений пункт, вулиця, номер будинку, корпусу та квартири. Поля для інформації про абонентську скриньку не передбачено
|Чи потрібно вказувати населений пункт у
разі обрання в «Регіон (область)» значень
«м. Київ» або «м. Севастополь»?
|Поле «Населений пункт» не є обов’язковим для заповнення та може не заповнюватись у разі обрання значення «м. Київ» або «м. Севастополь» у полі «Регіон (область)» для України
|Про використання яких соціальних мереж
мені потрібно повідомити?
|Необхідно вказати в анкеті інформацію про використання всіх соціальних мереж
|Загальні відомості
Чи потрібно повідомляти про сторінку в
соціальній мережі, якщо така сторінка мною
не використовується?
|Необхідно надати інформацію про зареєстровані сторінки у відповідних соціальних мережах (які не видалено)
|Які дані щодо дозволу на тимчасове проживання у Великій Британії необхідно вказувати при заповненні Анкети кандидата на посаду судді?
|У разі наявності документа, що посвідчує право на постійне або тимчасове проживання за кордоном, необхідно заповнити відповідні поля пункту 1.11 Анкети
|Якщо відстрочка оформлена через Резерв+ (продовжується строк дії відстрочки через Резерв+), який номер і дату документа потрібно вказувати у пункті 1.13 Анкети, адже такого документа немає?
|Пункт 1.13 Анкети кандидата на посаду судді заповнюється у разі наявності документа про відстрочку від призову
|З яких документів можна отримати інформацію про місце мого народження для заповнення відповідного пункту анкети кандидата на посаду судді?
|Відомості про місце народження зазначені у паспорті громадянина України, свідоцтві про народження тощо
|Чи потрібно вказувати відомості про паспорт громадянина для виїзду за кордон, у якого закінчився строк дії?
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Ні. Інформація в анкеті зазначається на підставі дійсних документів
|У який розділ анкети кандидата на посаду судді мають вноситися відомості про навчання в аспірантурі?
|Відомості про навчання в аспірантурі можна зазначити в пунктах 3.1.1 або у 3.1.2 Анкети в залежності чи входить така інформація до стажу у сфері права чи ні.
Із роз'ясненнями щодо обчислення стажу можна ознайомитися за посиланням
|Чи допускається заповнення поля «Місце роботи» у пункті 3.1.1 Анкети, вказавши «Фізична особа – підприємець», якщо я самозайнята особа КВЕД:69.10?
|Так. Комісією не встановлено обмежень щодо заповнення відповідного поля Анкети
|У пункті 3.1.1 Анкети потрібно зазначати інформацію про стаж у сфері права після здобуття вищої юридичної освіти?
|Так, оскільки для цілей добору стажем професійної діяльності у сфері права є стаж професійної діяльності особи за спеціальністю після здобуття нею вищої юридичної освіти
|Щодо пункту 3.1
За який період необхідно надати інформацію про трудову діяльність?
|Необхідно відобразити інформацію про всю трудову діяльність кандидата на посаду судді
|У пункті 9.2 Анкети потрібно вказати фактичне місце проживання члена сім’ї. Якщо чоловік військовслужбовець і фактичне місце перебування постійно змінюється, як заповнювати поле «Фактичне місце проживання»?
|У такому разі у відповідних полях групи даних «регіон», «район», «населений пункт» необхідно зазначити «інформація з обмеженим доступом» та «не застосовується» відповідно
|Прошу надати роз’яснення щодо пункту 9 Анкети кандидата на посаду судді, а саме: за який період вказуються відомості?
|У розділі 9 Анкети кандидата на посаду судді вказуються сімейний стан, а також члени сім’ї на момент її заповнення
|Як в Анкеті зазначити близьку особу (цивільний шлюб / особа, з якою спільно проживаю та пов’язаний спільним побутом)?
В пункті 9.2 Анкети відсутній відповідний варіант.
|При заповненні інформації про особу в полі «Ступінь зв’язку» необхідно обрати «Інший»
|Як зазначити відомості про місце роботи
члена сім’ї, у разі якщо інформація про його
(її) посаду (належність до кадрового складу)
є інформацією з обмеженим доступом
(державною таємницею)?
|У такому разі у відповідних полях групи даних «Місце роботи (навчання)» необхідно зазначити «інформація з обмеженим доступом»
|Інформацію про кого з моїх родичів необхідно вказувати в цьому розділі?
|Необхідно зазначати інформацію про всіх осіб, які належать до категорії «члени сім’ї» відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»
|Чи потрібно додатково подавати декларацію родинних зв’язків кандидата на посаду судді, чи достатньо вже поданої такої декларації кандидата на посаду судді апеляційного суду?
|Декларація подається до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
у строк, визначений умовами проведення конкурсу на зайняття посади судді. Відомості в декларації родинних зв’язків кандидата на посаду судді зазначаються за останні п’ять календарних років. Така декларація в межах добору кандидатів на посаду судді місцевого суду, оголошеного 11.12.2024, подається за 2020–2024 роки.
Для участі в конкурсі до апеляційних судів кандидатами на посаду судді подавалася декларація за інший звітний період, а саме за 2018–2022 роки. У разі подання кандидатом на посаду судді апеляційного суду відповідної декларації за 2020–2024 роки до дати подання до Комісії документів для участі в доборі немає необхідності повторно подавати таку декларацію
|Чи допускається в декларації родинних зв’язків вказати дружину, яка отримала адвокатське свідоцтво, одразу ж призупинила його дію та жодного дня не займалася адвокатською діяльністю?
|Так
|Кого потрібно зазначати у декларації родинних зв’язків?
|Вичерпний перелік осіб, яких потрібно зазначити в декларації родинних зв’язків, визначено пунктом 8 Правил заповнення та подання декларації родинних зв’язків кандидата на посаду судді, розміщених за посиланням:
|Чи будуть опубліковані на інтернет-ресурсах декларації родинних звʼязків кандидатів?
|Законодавчо передбачається, що декларація родинних зв’язків відкрита для загального доступу на офіційному вебсайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
|Якщо член сім'ї проходить військову службу по мобілізації,
чи потрібно зазначати про нього відомості в декларації родинних зв'язків, якщо ми тимчасово спільно не проживаємо?
|У разі якщо член сім’ї та/або близька особа кандидата протягом звітного періоду (2020–2024 роки) займала посади, передбачені пунктом 8 Правил заповнення та подання декларації родинних зв’язків кандидата на посаду судді, у декларації має бути зазначена відповідна інформація
|Кого слід вказувати у розділі ІІІ декларації родинних зв’язків?
|У розділі ІІІ декларації родинних зв'язків вказуються відомості стосовно всіх осіб, зазначених у розділі II декларації.
Зазначається інформація щодо спільного проживання, пов’язаності спільним побутом тощо
|Чи потрібно вказувати в декларації родинних зв’язків кандидата на посаду судді колишню дружину, з якою розірвано шлюб у звітному періоді?
|Так, оскільки відомості в декларації родинних зв’язків кандидата на посаду судді зазначаються за останні п’ять календарних років
|До якого числа необхідно подати декларацію родинних зв’язків?
|Кінцевий термін подання декларації родинних зв'язків кандидата на посаду судді – 30 березня 2025 року (включно).
Декларація доброчесності подається після подання декларації родинних зв’язків кандидата на посаду судді та декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
|Відповідно до пункту 13.5 Оголошення про добір кандидатів на посаду судді місцевого суду – декларація родинних зв’язків кандидата на посаду судді завантажується з реєстру декларацій. Як завантажити цей документ?
|Декларацію родинних зв’язків кандидата на посаду судді та декларацію доброчесності кандидата на посаду судді передусім слід подати до реєстру відповідних декларацій в кабінеті: cab.vkksu.gov.ua.
Звертаємо увагу, що для цілей участі у доборі необхідно подавати декларацію «кандидата на посаду судді», а не «судді».
Після належного подання відповідних декларацій у кабінеті суддівської кар’єри необхідно активувати функцію «Завантажити з реєстру декларацій».
Далі в кабінеті суддівської кар’єри завантажиться остання подана Вами декларація «кандидата на посаду судді». При цьому Вам буде продемонстрована інформація про дату подання завантаженої декларації
|Як зазначити в декларації родинних зв’язків відомості про особу, яка працює у військових формуваннях?
|Декларація родинних зв'язків заповнюється таким чином, щоб унеможливити розкриття державної таємниці (інформації про приналежність членів сім’ї або близьких осіб до кадрового складу розвідувальних органів України та/або зайняття ними посад, перебування на яких пов’язане з безпосереднім здійсненням такими особами оперативно-розшукової, контррозвідувальної, розвідувальної діяльності, забезпеченням безпеки посадових осіб відповідно до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб»). Для цього рекомендовано зазначати «інформація з обмеженим доступом»
|За який період необхідно подавати декларацію родинних зв’язків кандидата на посаду судді?
|Така декларація подається за 2020–2024 роки
|Як декларувати відомості про особу, у разі
якщо інформація про її посаду (належність
до кадрового складу) є інформацією з
обмеженим доступом (державною
таємницею)?
|У такому випадку необхідно зазначити:
1) у полі «Місце роботи/проходження служби» та/або «Займана посада» потрібно зазначити: «інформація з обмеженим доступом»;
2) поле «Період перебування на посаді» не заповнюється
|Хто є членами сім’ї у розумінні декларації родинних зв’язків кандидата на посаду судді?
|До осіб, з якими у кандидата на посаду судді є родинні зв’язки, належать:
а) чоловік, дружина, а також родичі кожного з подружжя чи родичі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі із суддею (батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, двоюрідний брат, двоюрідна сестра, усиновлювач, усиновлений);
б) інші близькі особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суддею (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суддею не мають характеру сімейних), зокрема, особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі із суддею.
З цими та іншими правилами заповнення декларації можна ознайомитись за посиланням
|Що заповнювати в полі для додаткової
інформації?
|Це поле заповнюється за бажанням особи та не є обов’язковим
|Чи потрібно в декларації доброчесності вказувати відомості про штрафи, виписані муніципалітетом за неправильну парковку?
|Так, відповідно до пункту 10 Правил заповнення та подання форми декларації доброчесності кандидата на посаду судді твердження у пункті 28 стосується усіх видів юридичної відповідальності
|Мною як діючим прокурором вже подано декларацію доброчесності. Чи потрібно додатково подавати декларацію доброчесності кандидата на посаду судді?
|Так, оскільки подання декларації доброчесності кандидата на посаду судді встановлено Законом
|Чи може Комісія змінити дату проведення тестування для кандидата, якщо він завчасно повідомив про неможливість прибуття та надав підтверджувальні документи?
|Комісія за вмотивованим клопотанням учасника, надісланим не пізніше ніж за три робочі дні до дня проведення відповідного етапу іспиту, може визнати зазначені у клопотанні обставини обґрунтованими та змінити дату складання іспиту (етапу)
|В якому порядку проводиться тестування когнітивних здібностей та з історії української державності?
|Черговість етапів складання іспиту визначається рішенням Комісії, їх графік публікується на офіційному вебсайті Комісії
|Чи можна під час кваліфікаційного іспиту складати анонімне тестування та виконувати практичне завдання лише з кримінальної спеціалізації?
|Ні. Кваліфікаційний іспит в межах добору на посаду судді місцевого загального суду передбачає складення анонімного тестування та виконання практичного завдання із загальної (цивільної і кримінальної) спеціалізації
|Чи можливо обрати лише кримінальну спеціалізацію?
|Участь у доборі на посаду судді місцевого загального суду передбачає складання кваліфікаційного іспиту із спеціалізації місцевого суду (цивільні, кримінальні справи, а також справи про адміністративні правопорушення)
|Скільки треба набрати балів для успішного результату складання тестування когнітивних здібностей, з історії української державності та виконання практичного завдання?
|Прохідний бал кваліфікаційного іспиту не може бути нижчим за 75 відсотків максимально можливого бала за відповідне тестування (крім тестування когнітивних здібностей) та виконання практичного завдання
|З чого складається рейтинг і як на нього впливають результати тестування когнітивних здібностей та з історії української державності.
|У Рейтингу зазначається загальна кількість набраних учасником балів, яка включає:
- бал тестування когнітивних здібностей;
- бал тестування з історії української державності;
- бал тестування із загальних знань у сфері права та відповідної спеціалізації;
- бал практичного завдання з відповідної спеціалізації
|На яку базу правових знань можна орієнтуватись для підготовки до тестувань у сфері права?
|Перелік дисциплін (тем) анонімного тестування загальних знань у сфері права та з кожної спеціалізації суду (адміністративної, господарської, загальної) міститься в програмі іспиту та таксономічній характеристиці. Ознайомитись можна за посиланням https://www.vkksu.gov.ua/sites/default/files/dodatok_3_8.pdf
|Чи буде мене допущено до наступних стадій добору в разі нескладання мною анонімного тестування з однієї із спеціалізацій (адміністративної) та успішного складання з іншої (господарської)?
|Так, оскільки визнання кандидата таким, що склав кваліфікаційний іспит, стосуються кожної обраної спеціалізації.
Якщо кандидат бере участь у доборі на посаду судді з господарської та адміністративної спеціалізацій, а успішно склав кваліфікаційний іспит лише з господарської, то за умов успішного проходження інших стадій добору його буде зараховано до резерву на зайняття вакантних посад суддів (господарська спеціалізація)
|Чи буде оприлюднено перелік питань тестування?
|Так, питання тестування будуть оприлюднені на вебсайті Комісії не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення кваліфікаційного іспиту
|У разі обрання для кваліфікаційного іспиту трьох спеціалізацій тестування щодо когнітивних здібностей та історії української державності потрібно здавати тричі?
|Ні, тестування щодо когнітивних здібностей та історії української державності складатиметься один раз
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