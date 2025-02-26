ВККС обновила разъяснение относительно отбора кандидатов на должность судьи местного суда

Чи може Комісія змінити дату проведення тестування для кандидата, якщо він завчасно повідомив про неможливість прибуття та надав підтверджувальні документи? Комісія за вмотивованим клопотанням учасника, надісланим не пізніше ніж за три робочі дні до дня проведення відповідного етапу іспиту, може визнати зазначені у клопотанні обставини обґрунтованими та змінити дату складання іспиту (етапу)

В якому порядку проводиться тестування когнітивних здібностей та з історії української державності? Черговість етапів складання іспиту визначається рішенням Комісії, їх графік публікується на офіційному вебсайті Комісії

Чи можна під час кваліфікаційного іспиту складати анонімне тестування та виконувати практичне завдання лише з кримінальної спеціалізації? Ні. Кваліфікаційний іспит в межах добору на посаду судді місцевого загального суду передбачає складення анонімного тестування та виконання практичного завдання із загальної (цивільної і кримінальної) спеціалізації

Чи можливо обрати лише кримінальну спеціалізацію? Участь у доборі на посаду судді місцевого загального суду передбачає складання кваліфікаційного іспиту із спеціалізації місцевого суду (цивільні, кримінальні справи, а також справи про адміністративні правопорушення)

Скільки треба набрати балів для успішного результату складання тестування когнітивних здібностей, з історії української державності та виконання практичного завдання? Прохідний бал кваліфікаційного іспиту не може бути нижчим за 75 відсотків максимально можливого бала за відповідне тестування (крім тестування когнітивних здібностей) та виконання практичного завдання

З чого складається рейтинг і як на нього впливають результати тестування когнітивних здібностей та з історії української державності. У Рейтингу зазначається загальна кількість набраних учасником балів, яка включає:

- бал тестування когнітивних здібностей;

- бал тестування з історії української державності;

- бал тестування із загальних знань у сфері права та відповідної спеціалізації;

- бал практичного завдання з відповідної спеціалізації

На яку базу правових знань можна орієнтуватись для підготовки до тестувань у сфері права? Перелік дисциплін (тем) анонімного тестування загальних знань у сфері права та з кожної спеціалізації суду (адміністративної, господарської, загальної) міститься в програмі іспиту та таксономічній характеристиці. Ознайомитись можна за посиланням https://www.vkksu.gov.ua/sites/default/files/dodatok_3_8.pdf

Чи буде мене допущено до наступних стадій добору в разі нескладання мною анонімного тестування з однієї із спеціалізацій (адміністративної) та успішного складання з іншої (господарської)? Так, оскільки визнання кандидата таким, що склав кваліфікаційний іспит, стосуються кожної обраної спеціалізації.

Якщо кандидат бере участь у доборі на посаду судді з господарської та адміністративної спеціалізацій, а успішно склав кваліфікаційний іспит лише з господарської, то за умов успішного проходження інших стадій добору його буде зараховано до резерву на зайняття вакантних посад суддів (господарська спеціалізація)

Чи буде оприлюднено перелік питань тестування? Так, питання тестування будуть оприлюднені на вебсайті Комісії не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення кваліфікаційного іспиту