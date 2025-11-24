Во Львове во дворе школы произошла перестрелка между родителями учеников из-за конфликта детей

Во Львове во дворе школы отец четыре раза выстрелил в другого из пневматического пистолета.

Во дворе средней школы №13 в Сиховском районе Львова произошла перестрелка между родителями учеников начальной школы. Об этом сообщил директор департамента образования и культуры Львовского горсовета Андрей Закалюк.

После встречи в кабинете директора, где пытались урегулировать конфликт между детьми с участием социального работника, родители вышли во двор. Там один из мужчин достал пневматический пистолет и произвел четыре выстрела в другого. Пострадавший получил ранения живота и ноги.

На место вызвана скорая помощь, работают правоохранители. Дети и персонал школы не пострадали.

Закалюк подчеркнул, что любые проявления агрессии и использование оружия на территории учебных заведений являются грубым нарушением закона и влекут уголовную ответственность.

