Во Львове во дворе школы произошла перестрелка между родителями учеников из-за конфликта детей
Во дворе средней школы №13 в Сиховском районе Львова произошла перестрелка между родителями учеников начальной школы. Об этом сообщил директор департамента образования и культуры Львовского горсовета Андрей Закалюк.
После встречи в кабинете директора, где пытались урегулировать конфликт между детьми с участием социального работника, родители вышли во двор. Там один из мужчин достал пневматический пистолет и произвел четыре выстрела в другого. Пострадавший получил ранения живота и ноги.
На место вызвана скорая помощь, работают правоохранители. Дети и персонал школы не пострадали.
Закалюк подчеркнул, что любые проявления агрессии и использование оружия на территории учебных заведений являются грубым нарушением закона и влекут уголовную ответственность.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.