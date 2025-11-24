Стоимость борьбы с коррупцией или сколько стоит судейская мантия для ВАКС

На что тратит донорские средства ВАКС и почему их хронически не хватает, разбиралась «Судебно-юридическая газета».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государство тратит на антикоррупционную инфраструктуру десятки миллиардов. Кроме того, давно ни для кого не новость, что многие государственные органы Украины получали и продолжают получать международную техническую помощь. Не являются исключением и органы антикоррупционной инфраструктуры – НАБУ, САП, НАЗК, ВАКС.

По программе «Антикоррупционная инициатива Европейского Союза в Украине (EUACI) – Фаза III» предусмотрено выделение 17,5 млн евро в период с января 2024 года по апрель 2027 года следующим получателям:

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики;

Национальное антикоррупционное бюро Украины;

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции;

Министерство развития общин, территорий и развития инфраструктуры Украины;

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины;

Государственная служба финансового мониторинга Украины;

Специализированная антикоррупционная прокуратура Офиса Генерального прокурора;

Высший антикоррупционный суд, а также нескольким местным советам.

Программа Правительства США «Развитие организационной способности Высшего антикоррупционного суда по эффективному осуществлению судопроизводства» предусматривала предоставление ВАКС международной технической помощи, которая может быть использована на приобретение в рамках реализации проекта (программы) товаров, работ и услуг за средства международной технической помощи 1 400 000 долларов США (один миллион четыреста тысяч долларов США).

Еще одна, но значительно более скромная программа – от ОБСЕ «Поддержка Верховного Суда и высших судов в реализации судебной реформы и обеспечении доступа к правосудию в условиях войны» рассчитана на период с декабря 2022 года по июль 2025 года на общую сумму 642 982 евро.

Известно, что в течение 2019–2023 годов и 9 месяцев 2024 года ВАКС получил международную техническую помощь от ряда организаций, в частности: Министерства иностранных дел Дании; Международной организации права развития в Украине; Бюро по международным вопросам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительных вопросов Государственного департамента США; Координатора проектов ОБСЕ в Украине; Кимоникс Интернешнл Инк, Программа USAID «Справедливость для всех». Общая сумма международной технической помощи составила в 2024 году 1 543 600 грн.

Необходимо иметь в виду, что ВАКС имеет дефицит собственного бюджета.

Уровень финансовых потребностей ВАКС и Апелляционной палаты ВАКС был удовлетворен:

в 2019 году (год начала работы суда) – на 86,4% от потребности.

в 2020 году – на 85,2% от потребности.

в 2021 году – на 85,4% от потребности.

в 2022 году – на 85,2% от потребности.

в 2023 году – на 95,9% от потребности.

в 2024 году – на 99% от потребности.

По данным СМИ, план деятельности ВАКС на 2025 и 2026-2027 годы предусматривал потратить на создание условий для беспрепятственного осуществления правосудия около полумиллиарда гривен. Это деньги на создание и обустройство дополнительных рабочих мест для судей и работников аппарата, соответствующей материально-технической базы.

Кстати, на НАБУ и САП потрачено почти в восемь раз больше.

То есть, ВАКС имеет дефицит бюджета и компенсирует его часть за счет специального фонда и привлечения международной технической помощи, а также от благотворительных взносов, грантов и подарков, что говорит об определенной зависимости от внешних поступлений для базовой деятельности.

Сведения о размере перечисленных поступлений и расходов вряд ли можно увидеть в финансовом отчете суда, поскольку в нем они отдельной строкой не выделены. Подробные публичные отчеты об использовании донорских средств также трудно найти.

Расходы ВАКС еще в начале 2025 года проверяла Счетная палата, которая признала, что финансовая и бюджетная отчетность Высшего антикоррупционного суда за 2024 год в целом достоверно отражает его финансовое состояние, результаты деятельности и денежные потоки.

Тогда аудит охватил активы ВАКС на сумму почти 3,9 млрд грн и кассовые расходы объемом более 352 млн гривен.

Однако оказалось, что имеются отдельные недостатки, касающиеся внутреннего контроля, регулирования учета средств залога и учета основных средств, которые были отражены в Отчете о результатах финансового аудита Высшего антикоррупционного суда за 2024 год.

Так, более 3,6 млрд грн залоговых средств учитывались на депозитных счетах ВАКС, отражены в отчетности как денежные активы и одновременно — как текущие обязательства.

Аудит выявил нарушения в учете основных средств ВАКС, которые привели к завышению суммы их износа на 353,8 тыс. грн и неправильной классификации активов общей стоимостью 2,4 млн гривен.

Несмотря на имеющееся бюджетное финансирование и высокие заработные платы ВАКС, тем не менее, умудряется регулярно попадать в деликатные ситуации с бюджетным администрированием.

В частности, решением Верховной Рады от 10 апреля 2023 года была ограничена расчетная база для судейских вознаграждений прожиточным минимумом. Это было частью антикризисных мер во время полномасштабной войны, когда бюджет страны напряжен до предела.

Это не помешало судьям ВАКС массово обращаться в административные суды с требованиями пересчета судейского вознаграждения.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», средний размер судейского вознаграждения в ВАКС (с учетом всех норм и ограничений) в 2019-2024 годах составлял:

2019 год – 113,2 тыс. гривен

2020 год – 140,2 тыс. гривен

2021 год – 181,4 тыс. гривен

2022 год – 186,3 тыс. гривен

2023 год – 188,1 тыс. гривен

2024 год – 194,8 тыс. гривен (за 9 месяцев).

Также, «Судебно-юридическая газета» рассказывала, как Высший антикоррупционный суд оказался в сложном финансовом положении не только из-за своеобразной финансовой политики Министерства финансов, но и из-за многочисленных судебных исков собственных судей о начислении и выплате судейского вознаграждения, исходя из разного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц за 2021-2024 годы.

В среднем судьи ВАКС пытаются взыскать с суда около 1,5 млн гривен, в результате чего у ВАКС отсутствует возможность выплачивать такие деньги собственным судьям, а исполнительная служба периодически блокирует счета.

При этом заработные платы работников Аппарата суда находятся на относительно низком уровне:

секретарь судебного заседания (первая инстанция) получает 30 тысяч гривен

секретарь судебного заседания в апелляционной инстанции - 32 тысячи гривен.

Немного больше получают помощники судей: 43 тысячи и 45 тысяч соответственно.

При этом ВАКС тратит средства на «имиджевые» элементы — например, флаги, футболки, ленты, сувениры, хотя это и небольшие суммы в масштабе бюджета. Но даже такие суммы усиливают вопросы о приоритетах во время бюджетного дефицита и войны. Кстати, неизвестно, осуществляются ли эти расходы за счет бюджетных средств или донорских.

Расходы, которые несет ВАКС, отражены в системе Прозорро. В основном эти средства идут на хозяйственные нужды, мойку автомобилей, мебель, системные блоки, камеры, бумагу и многое другое.

Хотя это и не большие суммы в масштабе бюджета, однако их наличие показывает, на что именно расходуются средства и как ВАКС организует «имиджевые» или символические расходы.

В июне 2025 года ВАКС разместил объявление о приобретении судейских мантий с жабо для судей Высшего антикоррупционного суда на общую сумму 210 000 грн. без НДС. Закупка обоснована сроком использования судейских мантий, которые были закуплены ранее, и назначением в ВАКС двух новых судов. Всего таких мантий предполагалось закупить 15 штук мужских и 13 женских. То есть, одна мантия обошлась бы бюджету в 7 500 гривен. Торги были отменены из-за неподачи ни одного тендерного предложения.

А вот на 11 флагов ВАКС потратил 15 085 гривен, что в среднем составляет примерно 1371 гривну за один флаг. Для сравнения на 30 футболок потратили 15 300 гривен.

По факту, ВАКС, который должен служить эталоном прозрачности и профессионализма, фактически превратился в довольно дорогой и финансово неэффективный орган, зависимый от внешних денег и собственных судебных исков.

Автор В. Право

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.