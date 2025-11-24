Верховный Суд разъяснил порядок исчисления срока на обжалование решений, действий или бездействия государственного исполнителя

КГС ВС поставил точку в дискуссиях по поводу того, какой срок применяется при обжаловании решений, действий или бездействия государственного исполнителя: 10 календарных дней или 10 рабочих.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда разъяснил порядок исчисления срока обжалования решений, действий или бездействия государственного исполнителя: применяется десятидневный срок в календарных днях, предусмотренный Гражданским процессуальным кодексом Украины (п. «а» ч. 1 ст. 449 ГПК Украины), а не 10 рабочих дней, как указано. 74 Закона Украины "Об исполнительном производстве".

Такой вывод сделан в постановлении от 01 октября 2025 г. по делу № 497/2150/24.

Обстоятельства дела

В сентябре 2024 г. заявитель (военнослужащий Вооруженных Сил Украины) обратился в суд с жалобой на действия главного государственного исполнителя Хаджибейского (Малиновского) отдела государственной исполнительной службы г. Одессы.

Основанием для жалобы стало то, что решением Болградского районного суда Одесской области от 29 августа 2013 года (дело № 497/1780/13-ц) с него взысканы алименты на содержание сына в размере 1/4 всех видов доходов ежемесячно, но не менее 30% прожиточного минимума 1 года для ребенка соответствующего ребенком совершеннолетия.

Во исполнение этого решения 16 сентября 2013 выдано исполнительное письмо, по которому государственным исполнителем открыто исполнительное производство.

Заявитель утверждал, что никогда не уклонялся от уплаты алиментов и не имел задолженности. Однако в мае 2024 года государственный исполнитель рассчитала задолженность за период с 10 июля 2013 года по 01 августа 2024 года, неправомерно включив в базу для начисления:

• дополнительное вознаграждение в сумме 387 358,14 грн, выплаченное в соответствии с постановлением 2 8 Кабинета Министров. (с марта 2022 года по 15 ноября 2022 года);

• вознаграждение за участие в АТО за период с апреля 2015 года по май 2016 года в сумме 35 544,56 грн;

• ряд других выплат (материальную помощь, помощь на решение социально-бытовых вопросов, компенсацию за неиспользование заявлений перечня доходов, из которых алименты не содержатся согласно приказу Министерства обороны Украины от 15.05.2013 № 316 и постановлением КМУ от 26.02.1993 № 146.

Кроме того, государственный исполнитель не учла самостоятельные уплаты алиментов заявителем в 2013 году (до открытия исполнительного производства), подтвержденные квитанциями.

После обращения заявителя с заявлением о перерасчете ему предоставили новый расчет задолженности, который, по его мнению, все равно содержал те же ошибки.

Заявитель просил суд признать действия государственного исполнителя неправомерными и обязать ее осуществить перерасчет задолженности с исключением указанных выплат и учетом самостоятельно уплаченных в 2013 году сумм алиментов.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Болградский районный суд Одесской области определением от 30 декабря 2024 года отказал в удовлетворении жалобы заявителя полностью. Суд пришел к выводу, что заявителем не доказано нарушение его прав как стороны исполнительного производства. Кроме того, на момент рассмотрения жалобы требование об обязательстве государственного исполнителя осуществить перерасчет задолженности было добровольно исполнено органом ГИС, что, по мнению суда первой инстанции, исключало основания для удовлетворения жалобы.

Одесский апелляционный суд постановлением от 17 апреля 2025 г. частично удовлетворил апелляционные жалобы заявителя и представителя взыскателя (в интересах малолетнего ребенка). Постановление суда первой инстанции отменено и принято новое решение.

Апелляционный суд признал ошибочными выводы суда первой инстанции и указал на пропуск заявителем установленного законом 10-дневного срока для обжалования действий государственного исполнителя. Оспариваемый расчет задолженности датирован 22 августа 2024 года, его получил уполномоченный представитель должника 26 августа 2024 года, так что срок обжалования истек 5 сентября 2024 года. А жалоба подана в суд 6 сентября 2024 года.

С учетом пропуска срока апелляционный суд оставил без рассмотрения требования заявителя о признании неправомерными действий главного государственного исполнителя Хаджибейского (Малиновского) отдела ГИС г. Одессы и об обязательстве осуществить перерасчет задолженности по уплате алиментов. Другие определения Болградского районного суда от 16 и 18 сентября 2024 оставлены без изменений.

Позиция и выводы Верховного суда

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда проверил доводы кассационную жалобу и пришел к выводу, что постановление апелляционного суда правильной и подлежит оставлению по-прежнему.

Кассационный суд согласился с апелляционной инстанцией о пропуске заявителем 10-дневного процессуального срока на обжалование действий государственного исполнителя. Расчет задолженности датирован 22 августа 2024 года, представитель должника получил его 26 августа 2024 года, так что срок на обжалование истек 5 сентября 2024 года. Жалоба подана только 6 сентября 2024 года, при этом ходатайство о возобновлении пропущенного срока заявитель не заявлял и уважительных причин пропуска не привел.

Верховный Суд подчеркнул, что специальной нормой для исчисления срока обжалования действий государственного исполнителя в гражданском процессе есть пункт "а" ч. 1 ст. 449 ГПК Украины (10 календарных дней), а не ч. 5 ст. 74 Закона «Об исполнительном производстве» (10 рабочих дней). Течение срока начинается со следующего дня после даты, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. Ссылка апелляционного суда на установившуюся практику Верховного Суда и Большой Палаты ВС (в частности, постановления от 13.03.2019 по делу № 920/149/18, от 16.06.2021 по делу № 361/1335/20, от 05.00 2-2170/11 и другие) признано правильным.

Пропуск срока без ходатайства о его возобновлении и без доказательств уважительности причин самостоятельным основанием для оставления жалобы без рассмотрения (ч. 2 ст. 126, ст. 127 ГПК Украины). Отнесение пропуска срока к основаниям отказа в удовлетворении жалобы по существу было бы нарушением принципа диспозитивности .

Доводы кассационную жалобу о неправильном применении апелляционным судом норм относительно сроков обжалования опровергнуты. Факты получения расчета 26 августа и подачи жалобы 6 сентября заявитель не отрицает.

Кассационная жалоба заявителя оставлена без удовлетворения, постановление Одесского апелляционного суда от 17 апреля 2025 года - без изменений.

Постановление Верховного Суда окончательно и обжалованию не подлежит.

С полным текстом постановления можно ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений по номеру дела №497/2150/24.

Автор: Анастасия Гришкова

