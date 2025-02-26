Чиновники Госдепа обсуждают разморозку некоторых программы помощи Украине, включая средства на развитие гражданского общества — Politico

В Госдепе США обсуждается перечень программ иностранной помощи Украине, которые можно разморозить – речь может идти также и о средствах на развитие демократии и институтов гражданского общества.

На фото Йюри Ким, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии

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Высокопоставленные чиновники Госдепартамента США составляют список дополнительных исключений на оказание иностранной помощи Украине. Это может позволить Киеву получить доступ к части экономической поддержки, которая в настоящее время заморожена, сообщает Politico со ссылкой на источник в Госдепе и внутренний документ.

Если инициативу одобрят, новые исключения дополнят уже действующие послабления, утвержденные госсекретарем Марко Рубио. Сейчас они касаются программ «жизнеобеспечения» — таких как разминирование и борьба с наркотрафиком.

Среди предложенных исключений, которые могут получить финансирование, также значатся программы по развитию демократических институтов Украины и поддержке гражданского общества. Эти направления финансируются в рамках программы AEECA (помощь Европе, Евразии и Центральной Азии).

Однако в документе четко указано, что освобождение от запрета не будет распространяться на инициативы, связанные с разнообразием, равноправием и инклюзивностью (DEI).

Главную роль в отборе программ для Украины играет Йюри Ким, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии. По данным источников, она собирает информацию от различных подразделений Госдепа для расширения списка исключений.

Тем не менее остаются неясности в цепочке принятия решений. Источник в Госдепе, на который ссылается Politico, утверждает, что процесс обходит Управление по иностранной помощи (возглавляемое Питом Марокко, который критически относится к зарубежной помощи). Однако в документе указано, что Управление будет привлечено к обсуждению.

Впрочем, как отмечает издание, с практической точки зрения остается под вопросом, сможет ли Киев получить дополнительные деньги даже при введении новых исключений. Ранее одобренные послабления для гуманитарной помощи фактически не сработали из-за бюрократических барьеров.

Официальные лица Госдепа отказались прямо отвечать на вопрос о новых исключениях для Украины. В заявлении ведомства говорится, что «программы, соответствующие национальным интересам США, продолжат работу, а те, которые им не соответствуют, — нет».

Планы по введению новых исключений обсуждаются еще с конца января — спустя несколько дней после того, как администрация Трампа заморозила иностранную помощь. Эти обсуждения продолжаются до сих пор — согласно внутренней переписке чиновников Госдепа, с которой ознакомился Politico.

Напомним, что иностранная помощь от США Украине оказывалась не только через Агентство США по международному развитию (USAID).

Автор: Наталя Мамченко

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