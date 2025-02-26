Трамп подтвердил, что Зеленский приедет в США 28 февраля подписать «большое соглашение»

Лидеры собираются подписать соглашение о полезных ископаемых.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон 28 февраля для подписания "большого соглашения".

Речь идет о соглашении о разработке полезных ископаемых в Украине. Об этом Трамп сказал во время встречи с членами правительства в Белом доме, передает SkyNews.

Трамп заявил, что "налогоплательщики не должны платить счета" за деньги, которые США предоставили Украине после вторжения России. По его словам, эта сумма составляет 350 млрд. долларов, однако некоторые международные организации, такие как Кильский институт мировой экономики, оценивают ее примерно в 120 млрд. долларов.

По словам американского лидера, США и Украина собираются подписать соглашение о редкоземельных минералах и других ресурсах. Трамп подчеркнул, что "это будет очень большое соглашение".

Он также заявил, что в США "все идет очень хорошо с Россией и Украиной", имея в виду усилия по "прекращению войны".

"Президент Зеленский должен прибыть в пятницу, теперь это подтверждено. И мы должны подписать соглашение, это будет большое соглашение", – добавил американский лидер.

Напомним, Владимир Зеленский назвал ключевые позитивы текста будущего соглашения с США.

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