Владимир Зеленский обозначил ключевые преимущества текста будущего соглашения с США: Украина не является должником, а является партнером

Рамочное соглашение с США предусматривает, что оно является частью будущих гарантий безопасности Украины – Владимир Зеленский.

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Президент Владимир Зеленский прокомментировал проект Соглашения с США об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления Украины. Напомним, 26 февраля его планирует одобрить Кабмин. После этого, как сообщали иностранные СМИ, украинский Президент может встретиться с Президентом США Дональдом Трампом.

«Конечный вариант соглашения наши правительственные чиновники оценивают очень неплохо. Рекомендуют, что оно может работать. Я еще не видел финальный вариант, у меня было заседание Ставки, но я с ним поработаю.

Главные вопросы, которые поднимал именно я – они там звучат очень неплохо. И действительно, команды хорошо поработали. И украинцы, и американцы. Главное для меня было то, что мы не являемся должниками. Этого в соглашении нет – ни 500 млрд, ни 350, ни 150 млрд долга – этого нет. Потому что, как я говорил ранее, таких договоренностей не было. Поэтому это о новом. Это очень правильно, что речь идет о новом.

И если мы говорим о фонде, этот вопрос также решен в этом рамочном соглашении. Важно, что мы там являемся «co-owners», то есть партнерами. Речь идет о партнерстве. Ведь это, в конечном итоге, наши ресурсы. Мы готовы говорить о партнерстве. И этот фонд – украинско-американский, а не просто американский.

Говорить о деньгах пока рано, потому что это рамочное соглашение. Украина вкладывает деньги в этот фонд от новых определенных вещей.

Следующее соглашение будет сложнее и серьезнее. Потому что следующее соглашение будет касаться фонда, денег, и оно уже подлежит обязательной ратификации в парламенте Украины.

Здесь 50% средств компенсируются из прибыли, новых лицензий. То есть Украина должна разобраться с лицензиями – где и что «лежит». Потому что если лицензии просто «спят», они должны работать на государство в любом случае. Для этого это и делается. И 50% от нового поступает в фонд, где мы являемся партнерами.

Следующие соглашения будут определять, в каком формате будет партнерство и как оно может работать.

Три вещи, которые были для меня важны. Первое – это долг, которого нет в соглашении. Далее, если мы говорим об инвестициях 2:1, этот пункт очень важен, его нет. Потому что мы передаем ресурсы, а затем американцы будут засчитывать будущую помощь, и об этом мы должны отдельно говорить с Президентом США. Какая это может быть помощь – это отдельный вопрос. И это не касается данного соглашения. Это соглашение – часть наших крупных договоренностей с США. Оно может быть частью будущих гарантий безопасности. Нужно более широкое видение того, что ждет Украину и где мы находимся.

Это соглашение касается экономики. Но я очень просил, чтобы было понимание, что оно является частью будущих гарантий безопасности Украины. И это понимание появилось в 10-м пункте», – подчеркнул Зеленский.

«Это соглашение может стать большим успехом или же пройти незаметно. А его успех зависит от нашего разговора с Президентом Трампом. И если я пойму более широкую картину, которую он видит, потому что у нас есть свое видение, если я увижу, что все это является частью гарантий безопасности для Украины, а США – одной из стран, которая предоставляет такие гарантии, тогда это может стать успехом. А если это просто начало без видения будущего… Посмотрим по результатам разговора с Президентом США», – добавил Президент Украины.

Отметим, что согласно опубликованному в СМИ тексту, пункт 10 проекта предусматривает, что это двустороннее соглашение и соглашение о Фонде будут неотъемлемыми элементами архитектуры двусторонних и многосторонних соглашений, а также конкретными шагами для установления долгосрочного мира и укрепления экономико-безопасностной устойчивости. В нем указано, что правительство США поддерживает усилия Украины по получению гарантий безопасности, необходимых для создания устойчивого мира, а участники будут стремиться определить любые необходимые шаги для защиты взаимных инвестиций, как это определено в Соглашении о Фонде.

Автор: Наталя Мамченко

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