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Китайские ученые предлагают оснастить роботов-собак термобарическим оружием для боев в городах

20:50, 26 февраля 2025
Китайские ученые исследуют возможность использования смертоносных роботов с термобарическим оружием.
Китайские ученые предлагают оснастить роботов-собак термобарическим оружием для боев в городах
Фото: Interesting Engineering
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Китайские ученые, связанные с Народно-освободительной армией Китая (НОАК), рассматривают возможность использования роботов-собак с термобарическим оружием для зачистки подземных комплексов в городах. Об этом сообщает Interesting Engineering.

По их оценкам, такие роботы могут эффективно действовать в городских боях, где цели могут прятаться или маскироваться. Ранее на военных учениях в Китае уже демонстрировали робота-собаку с пулеметом, однако оснащение его термобарическим оружием сделает его значительно смертоноснее.

Термобарическое оружие, также известное как вакуумная бомба, использует кислород из окружающего воздуха для создания высокотемпературного взрыва, который длится дольше, чем обычный. По разрушительной силе оно уступает только ядерному оружию. Температура в эпицентре взрыва может достигать 2500°C, а ударная волна способна уничтожать бетонные укрытия толщиной до четырех метров.

По словам исследователей, такие роботы могут работать в связке с беспилотниками. Испытания показали, что подобные дроновые группы эффективно координируют действия, в частности в условиях, где использование традиционного оружия затруднено из-за глушения GPS и электромагнитных помех.

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оружие военные Китай

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