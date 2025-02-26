Наследство без сюрпризов — что делать, если по наследству переходят не только активы, но и долги

Какие обязательства могут перейти по наследству, как правильно их урегулировать и какие правовые аспекты наследования важно знать.

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Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции рассказало, что делать, если в наследство переходят не только активы, но и долги наследодателя.

Когда речь идет о наследстве, у большинства возникает ассоциация с приятными бонусами – недвижимостью, транспортом, финансами или другими материальными ценностями, которые улучшают благосостояние наследника. Однако вместе с правами на квартиру, земельный участок или автомобиль можно получить и неожиданный груз – обязанность погасить долги или компенсировать материальный или моральный ущерб, причиненный наследодателем при жизни.

Так, необходимость выплаты компенсации, присужденной в установленном законом порядке, переходит к наследникам. Они возмещают средства в пределах стоимости движимого или недвижимого имущества, полученного в наследство. К наследникам также переходит обязанность уплаты неустойки (штрафа, пени), которая была присуждена судом кредитору с наследодателя при его жизни.

Отмечается, что по иску наследников суд может уменьшить размер неустойки (штрафа, пени), сумму возмещения имущественного ущерба (убытков) и морального вреда, если они являются чрезмерно большими по сравнению со стоимостью движимого или недвижимого имущества, полученного в наследство.

Кроме того, приняв наследство, наследники обязаны возместить разумные расходы, понесенные одним из них или другим лицом на содержание, уход, лечение и похороны наследодателя. Такие расходы могут быть взысканы не более чем за три года до его смерти.

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