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Спадкування без сюрпризів — що робити, якщо у спадок переходять не лише активи, а й борги

20:36, 26 лютого 2025
Які зобов’язання можуть перейти у спадок, як правильно їх урегулювати та які правові аспекти спадкування важливо знати.
Спадкування без сюрпризів — що робити, якщо у спадок переходять не лише активи, а й борги
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Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції розповіло, що робити, коли у спадок переходять не лише активи, а й борги спадкодавця.

Коли йдеться про спадок, у більшості виникає асоціація з приємними бонусами – нерухомістю, транспортом, фінансами чи іншими матеріальними цінностями, які покращують добробут спадкоємця. Однак разом із правами на квартиру, земельну ділянку чи автомобіль можна отримати й неочікуваний тягар – обов’язок погасити борги або компенсувати майнову чи моральну шкоду, заподіяну спадкодавцем ще за його життя.

Так, потреба у виплаті компенсації, котру присуджено в установленому законом порядку, переходить до спадкоємців. Вони відшкодовують кошти у межах вартості рухомого чи нерухомого майна, що одержали у спадщину. До спадкоємців також переходить обов’язок сплатити неустойку (штраф, пеню), яка була присуджена судом кредиторові зі спадкодавця, за його життя.

Вказується, що за позовом спадкоємців суд може зменшити розмір неустойки (штрафу, пені), розмір відшкодування майнової шкоди (збитків) та моральної шкоди, якщо вони є непомірно великими порівняно з вартістю рухомого чи нерухомого майна, яке було одержане ним у спадщину.

Крім цього, одержавши спадок, особи зобов’язані відшкодувати розумні витрати, які були зроблені одним із них або іншою особою на утримання, догляд, лікування та поховання спадкодавця. Такі витрати можуть бути стягнені не більш як за три роки до його смерті.

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