Як дізнатись, що сплачені добровільно страхові внески зараховані до стажу

Сплачені внески після надходження коштів на рахунок Пенсійного фонду обліковуються автоматично.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Якщо людина сплачує страхові внески через вебпортал електронних послуг ПФУ, то сплачені нею внески після надходження коштів на рахунок Фонду обліковуються автоматично. Про це повідомили у Мінсоцполітики.

Але, вказують там, за бажання, інформацію про зарахування платежу і про кількість днів набутого страхового стажу можна перевірити в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ.

Для цього необхідно сформувати електронну довідку ОК-5. На останній сторінці довідки в розділі «Звітний рік» відображається заробітна плата для пенсії, розрахована з добровільно сплаченого внеску, а також – кількість днів набутого страхового стажу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.